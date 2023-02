Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA -- Nananawagan ang pamilya ni John Matthew Salilig sa mga awtoridad at sa pamunuan ng Adamson University na bigyan ng hustiya ang pagkamatay nito.

Ayon sa ama ni John Matthew na si Joeffrey Salilig, dapat matigil na ang hazing sa mga fraternity tulad ng Tau Gamma Phi, na siyang itinuturo ng pamilya na nasa likod umano ng pagkamatay ni John Matthew.

"Ang mensahe lang po doon sa taga-Adamson, mga authorities doon, at mga officers, sana this will come to an end, itong klaseng gawain ng mga ganitong mga fraternities like the Tau Gamma, and hopefully matulungan nila kami because yung anak namin [is] the victim, kami ang biktima dito."

"Hopefully there will be justice and itong mga tao na ito na may responsibility sa pagkamatay ng anak namin, the school can help us do something," dagdag ni Salilig.

Hindi rin matanggap ng pamilya ang kalupitan na sinapit ni John Matthew na natagpuan ang bangkay sa isang liblib na lugar sa Imus, Cavite.

"We did not also expect this kind of thing to happen na ganito 'yung gagawin nitong fraternity na ito ng Tau Gamma. He is a victim of hazing na po. Tapos ang ginawa nila sa anak ko, hindi basta-basta pangkaraniwan na gawain ng isang matinong tao. Tapos they dumped my son into a secluded area at nakahubad pa po 'yan. So sino namang matinong tao, mga tao, ang gagawa ng ganoong klaseng krimen," giit ng ama ng biktima.

Ang Tau Gamma Phi Fraternity ang itinuturo ng pamilya dahil ito umano ang huling sinabi ni John Matthew sa kasintahan bago maiulat na nawawa.

"The last time na he had a conversation was with her girlfriend here in Zamboanga. Tinanong nga ng girlfriend niya na saan ba ang punta mo, ang sabi niya, pupunta siya ng Laguna with Tau Gamma. It is good na na-mention niya ang Laguna at kung sino ang mga kasama niya, and thankful talaga na nagkaroon ng Life 360 [kasi] doon kami nakakuha ng malaking lead kung saan siya that time of February 18," ani Salilig.

Una na ring nagbigay ng pahayag ang Adamson University sa pagkamatay ng estudyante. Ikinalulungkot ng unibersidad ang pangyayari.

"It is with great sorrow that we confirm the untimely passing of one of our students last February 18, 2023 after the report of his disappearance. We are one with his family and friends in grieving this unexpected and unfortunate loss," ayon sa pahayag ng unibersidad.

Tiniyak din ng unibersidad ang imbestigasyon sa pangyayari at hinimok ang publiko na iwasan na magbahagi ng hindi tiyak na impormasyon.

"The University has conducted its own investigation and has cooperated with authorities. Rest assured, we will not allow anything to come amiss. We strongly urge the community to refrain from sharing unverified information and to help us pray for the student's bereft family during this difficult time."

