5 sundalo patay sa pamamaril sa loob ng kampo sa Cagayan de Oro

CAGAYAN DE ORO - Patay ang apat na sundalo at isa ang sugatan nang barilin ng kanilang kasamahang sundalo sa loob ng kampo ng Philippine Army 4th Infantry Division sa lungsod na ito, madaling araw ng Sabado.

Napatay naman ng isa pang kapwa sundalo ang namaril nilang kasamahan, ayon kay Maj. Francisco Garello, Jr., spokesperson ng 4th ID.

Ani Garello, natutulog ang mga biktima sa Headquarter Service Center Battalion nang pagbabarilin gamit ang M16 rifle.

"After firing the shots towards yung ating 4 na sundalo, the suspect proceeded to another room. However, there were two soldiers na already alert na, then nakita nila na papasok pala doon. So they managed to neutralize yung suspect," sabi ni Garello sa isang panayam sa isang local radio station.

"Nag-grapple sila doon sa armas. And eventually, naputukan yung suspect in self-defense doon sa sundalo natin, in defense doon sa kasama nila na pinasok sa room," dagdag niya.

Ginagamot sa station hospital ng kampo ang sugatang sundalo.

Hindi muna pinangalanan ang mga nasawi at nasugatan.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente at hindi pa matukoy kung ano ang motibo ng pamamaril.

Agad namang gumawa ng board of inquiry ang 4th ID para sa sariling imbestigasyon.

- ulat ni Rod Bolivar