Ayon kay presidential aspirant Ernesto Abella, na dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, ipagpapatuloy niya ang programa ng kasalukuyang administrasyon, pero mas palalakasin ang agrikultura. Umarangkada ang kaniya kampanya ngayong ika-9 ng Pebrero 2022 sa Cavite. Michael Delizo, ABS-CBN News

CAVITE- Umarangkada na ngayong Miyerkoles ang kampanya ng presidential aspirant na si Ernesto "Ernie" Abella, dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa probinsyang ito.

Nagsimula ang proclamation event sa magkahiwalay na caravan mula Bonifacio Drive sa Tagaytay City, at Molino Boulevard sa Bacoor City bandang alas-8 ng umaga.

Kumpara sa campaign launch ng ilang kandidato nitong Martes, matamplay ang caravan ni Abella na nasa 20 sasakyan sa Bacoor, habang 8 sa Tagaytay.

Walang masyadong ingay bukod sa tugtog ng campaign jinggle na nagmumula sa isang sasakyan.

Former Duterte spokesperson and Foreign Affairs undersecretary Ernesto Abella holds caravan and proclamation rally in Cavite. #Halalan2022 pic.twitter.com/LANqFbtel4 — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) February 9, 2022

Nakasuot ng puting damit ang mga supporter, na bagama't kakaunti ay pinalalakas ang mga hiyawan at palakpak.

Nagtagpo ang dalawang caravan sa maliit na event hall ng Presbyterian Theological Seminary sa Dasmariñas City para sa programa.

Sa kanyang talumpati, aminado si Abella, na dating evangelist, na wala siyang sapat na makinarya, pambato o panlaban sa halalan, pero nagdesisyon siyang makibaka dahil umano sa tawag ng Panginoon.

"Hindi po ako pulitiko. Natawag lang ako. May nagtanong sa akin: 'Bakit, may isang bilyon ka ba? May makinarya ka ba?' Wala eh, wala talaga. Wala akong pambato, wala akong panlaban. Wala akong masasabi kundi mukhang may narinig ako," aniya.

“It doesn’t matter what giants you’re facing. What matters is that you step out in faith," dagdag niya.

Nais ni Abella na magkaroon ng tinawag niyang bagong Pilipinas -- mayroong katarungan, kapayapaan, at kaligayahan sa pamilya kung saan hindi na kailangan maghiwa-hiwalay para maghanap ng trabaho sa ibang bansa, at walang matutulog nang gutom.

Sabi ni Abella, na nagsilbi ring Undersecretary ng Department of Foreign Affairs, may utang na loob siya kay Duterte.

Ipagpapatuloy niya umano ang programa ng kasalukuyang administrasyon, pero mas palalakasin ang agrikultura.

"I dont know how are we going to win. But let it be. Naniniwala ako na may mga tao diyan na hindi pa decided at meron silang hinahanap. Naniniwala ako na maraming nahahanap ng tunay na pagbabago."

"Wala kaming pera. Paano sisimulan ang isang pangarap? Saan ba nagsisimula ang pangarap? It begins with a seed. Libre po ang mangarap, pero kailangan ng butil."

Dahil sa limitadong kapasidad, sa mga key area lang ng bansa iikot si Abella, sabi niya.

