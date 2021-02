Ilang lugar sa Eastern Samar, binaha

Nagkaroon ng pagbaha sa San Vicente, Quinapondan sa Eastern Samar at hindi na muna ito madaraanan ng light vehicles. Larawan mula sa DPWH Eastern Samar

Binaha ang ilang bahagi ng Eastern Samar kung saan may mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan.

Dahil sa naranasang pag-ulan, nagkaroon ng pagbaha sa San Vicente sa bayan ng Quinapondan at pansamantala itong hindi madaraanan ng light vehicles, ayon sa Department of Public Works and Highways sa Easter Samar.

Nagkaroon din ng pagbaha sa Barangay Bigo na sakop ang Arteche-Jipapad-Las Navas-Catubig-Rawis Road.

Hindi rin madaraanan ang bahagi ng kalsada ng Barangay Bigo sa Arteche dahil sa baha dulot ng walang tigil na pag-ulan na naranasan sa Eastern Samar. Larawan mula sa DPWH Eastern Samar

Hindi nadaraanan ang bahagi ng naturang kalsada ng lahat ng klase ng sasakyan.

Payo ng DPWH sa mga motorista, dumaan sa alternatibong ruta sa pamamagitan ng Jipapad, Eastern Samar at Imelda sa Lapinig, Northern Samar.

Sa ngayon, nakamonitor ang DPWH Eastern Samar sa sitwasyon ng mga kalsada sa nasabing probinsiya.

May mga naka-standby na rin na mga maintenance crew, at heavy equipment bilang quick response sa maaaring epekto nang walang tigil na pag-ulan dulot pa rin ng low pressure area.

- Ulat ni Ranulfo Docdocan