ALAMIN: Mga pagbabagong gagawin sa VaxcertPH

MAYNILA - Nakakuha ka ba ng vaccination certificate mula Vaxcert.PH?

Nagpaalala ang Department of Information and Communications Technology sa pamamagitan ni Acting Secretary Manny Caintic, na kailangan muli itong i-download dahil sa ilang ginawang pagbabago.

"We're in talks with European Union na magkakaroon ng bilateral acceptance between our vax cert at maraming European countries. So dito sa added features, puwede na syang mabasa apart from the many countries that are already accepting our vaxcert," ani Caintic.

"Sa atin namang gumagamit for local, the IATF resolution said naman na puwede pa ring gamitin ang vax card kung 'di dala ang vax cert. We are encouraging na mag-download ng bago. Mabilis lang naman. It's a 2-minute step."

Sabi sa TeleRadyo ni Caintic na nagdagdag sila ng panibagong security features, at mas marami na ring bansa ang tatanggap nito dahil isinama na rito ang mga bansa mula sa Europa.

Kasama sa added feature ang detalye kung naturukan na ng booster dose kontra COVID-19.

Hinihikayat ng DICT na mag-download ng bagong vaxcert lalo't hindi na mababasa ng mga QR scanner ang lumang bersiyon nito.

