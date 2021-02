Muslim group sa Marawi gustong matiyak na halal ang COVID-19 vaccines

Gusto ng grupo ng mga Muslim scholar at imam mula Marawi City na ipagpaliban muna ang pagbabakuna hangga't hindi pa nasisiguradong halal o pinapayagan sa Islamic law ang mga bakuna kontra COVID-19.

"We could not stand firmly na ma-endorso namin sa mga Muslim kung hindi namin ma-prove na ito ay halal," sabi ni Abdulamalik Fatani, presidente ng League of Ulamas and Imam of the Philippines.

Binitawan ni Fatani ang pahayag sa harap ng patuloy na kampanya ng gobyerno at ilang grupo para mapataas ang kumpiyansa ng publiko sa mga COVID-19 vaccine.

Bago nito, nauna nang sinabi ng Department of Health na nakikipag-ugnayan ang Food and Drug Administration sa mga nagma-manufacture ng mga bakuna para sa usapin ng halal certification.

Sa ngayon, tanging Sinovac mula China pa lang ang bakunang sertipikadong halal. Ito rin ang bakunang inaprubahan ng Islamic body sa Indonesia.

Nauna na ring sinabi ng mga opisyal mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na dapat tiyakin munang katanggap-tanggap sa kanilang relihiyon ang COVID-19 vaccine bago nila kumbinsihin ang mga residente na magpabakuna.

Samantala, pinoproblema ng city health office ng Iligan City ang paglalagakan ng mga bakuna.

Wala raw kasing cold storage sa lungsod kaya balak ng lokal na pamahalaan na bumili ng refrigirator at ilagay ito sa city hospital, kung saan may generator set.

Hinahanapan din ng lokal na pamahalaan ng paraan para punan ang kakulangan ng mga doktor at medical team.

Ayon kay Dr. Belinda Lim, acting city health officer, target ng lokal na pamahalaang mabakunahan ang 95 porsiyento ng priority groups sa lungsod.

-- Ulat ni Roxanne Arevalo, ABS-CBN News

