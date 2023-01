102 distressed OFWs mula Kuwait pauwi na sa Pilipinas

Watch more News on iWantTFC

Pauwi na ngayong Huwebes ang may 102 distressed overseas Filipino workers galing sa Philippine Overseas Labor Office-Overseas Workers Welfare Administration shelter sa Kuwait.



Kabilang ang grupo sa higit 400 na nasa shelter ngayon.



Lulan ang Emirates Airlines EK336 via Dubai, kasama ng mga wards pauwi ng Pilipinas si OWWA Administrator Arnell Ignacio.



Noong martes, may 38 wards ang nakasamang pauwi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacdac.

Inaasahang mapapauwi ang higit sa 300 wards mula sa shelter ngayong Enero.



Nakatakdang dumating ang mga repatriates sa Maynila sa darating na Biyernes ng umaga.



May higit 300 wards pa ang nasa shelter sa Kuwait.



"Sa ngayon, meron tayong 102 na kasama at meron pang pasabog at pasorpresa ang OWWA pag-uwi niyan sa airport," sabi ni Ignacio.

"Ngayon sa Sunday, meron pa tayong kasama uling 63, sa January 26 meron tayong kasamang 82 at sa katapusan meron tayong 62 na kasama. Tuloy-tuloy tayo nagpapauwi."