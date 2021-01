Pagdiriwang sa Pista ng Sto Niño, nagsimula na sa Tondo

Pista ng Sto Niño, ipinagdiriwang sa Tondo, Maynila. Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Maagang pumunta ang ilang deboto sa simbahan ng Sto. Niño de Tondo para sa Kapistahan ng Sto. Niño ngayong araw ng Linggo.

Alas 4 pa ang unang misa, pero may ilang dumating na ng ala una ng madaling araw.

Nagkaroon ng bahagyang pagkalito nang magsimula nang magpapasok sa simbahan kasi hindi umano nasunod ang pila at pinapasok ang ilang kararating lamang.

Pero nang makapasok na ang karamihan, naayos naman ang sitwasyon.

May 300 katao ang nakapasok sa simbahan. Marami rin ang nakinig ng misa sa labas ng simbahan, pero hindi naman napuno ang lahat ng markers.

Si Bishop Broderick Pabillo, ang Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, ang nagdiwang ng unang misa.

Binigyan halaga ni Pabillo ang Sto Niño na binigay sa Pilipino noong taong 1521 o limandaang taon na ang nakalipas. Ngayong taon ang ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ayon rin kay Pabillo, dapat protektahan, mahalin at arugain ang mga bata dito sa bansa, sang-ayüon sa mensahe ng kapistahan.

Marami pang misa ang naka-schedule ngayong araw. Ngunit kanselado ang ibang aktibidad, gaya ng prusisyon at motorcade, dahil sa banta ng COVID-19.

Naglagay ng imahen ng Sto Niño sa labas ng simbahan bilang 'patanaw' para 'di na kailangang pumasok pa sa loob ng simbahan ang mga tao.

Pinayuhan ang mga deboto na huwag munang dumalo sa misa nang personal dahil inaasahan ang pagdasa ng tao, ayon kay Police Brig. Gen. Leo Francisco, director ng Manila Police District.

"Nananawagan po ulit ako sa mga deboto ng ating Sto. Nino na iwasan na lang po natin na pumunta dito. Pwede naman po tayo magsimba kahit bukas," ani Francisco sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

"Nakikita po namin ang pagdagsa ng tao at nandyan po ang panganib ng COVID. Isaalang-alang po natin ito at isaisip na marami pa tayong pagdiriwang ng piyesta ng Sto Nino, kung susundin natin ang patakaran at mas maayos pa kung ang pananampalataya natin ay magiging tahimik sa ating tahanan."

