Helicopter bumagsak sa Bukidnon, 2 bangkay narekober

Dalawa ang patay matapos bumagsak ang isang Huey helicopter sa Bukidnon Sabado ng hapon.

Narekober ang labi ng mga biktima sa isinagawang search and rescue operation ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippine at Philippine National Police.

Total wreck umano ang chopper at posibling nagka-engine trouble ito.

Una nang napaulat na bumagsak na helicopter dakong alas-2:30 sa Sitio Bolonay, bayan ng Impasug-ong.

May pitong sakay ang helicopter kasama ang 2 piloto, 2 helicopter crew at 3 sundalo.



Ayon kay Major Rodulfo Cordero, Public Affairs Chief ng 4th Infantry Division ng Philippine Army, galing lungsod ng Malaybalay, Bukidnon, ang helicopter na magdadala sana ng supplies papuntang Impasug-ong.

Napansin umano ng mga kasama sa isa pang helicopter na umuusok ang Huey.

Pilit umanong iniwasan ng piloto na lumanding sa mga kabahayan bago tuluyang bumagsak ang helicopter.

Patuloy pa ring nagsasagawa ng operasiyon para makuha pa ang ibang pasahero.



