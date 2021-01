Pagkuha ng samples para sa COVID-19 saliva test sisimulan sa Lunes

Philippine Red Cross booth sa NAIA Terminal 1, kung saan dumudulog ang mga umuuwing overseas Filipino worker para makapagpa-COVID-19 test. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Sisimulan na sa Lunes ng Philippine Red Cross (PRC) ang pagkuha ng 1,000 sample para sa COVID-19 saliva test, na maaaring magsilbing alternatibo sa RT-PCR test.

Ayon kay Dr. Paulyn Ubial, tagapamuno ng PRC molecular laboratories, mabilis ang proseso dahil kukuhanan lang ng laway ang pasyente, ilalagay sa vial at dederetso na sa laboratoryo.

"Hopefully, makuha natin ang 1,000 samples at ma-send natin sa Department of Health (DOH) next week," ani Ubial.

Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, 50 porsiyentong mas mura ang saliva test, na nasa P2,000 lang kompara sa P4,000 pataas na presyo ng RT-PCR.

Malaki aniyang tulong ang saliva test para mas mapalawak ang isinasagawang pagsusuri ngayong patuloy ang pagdami ng COVID-19 cases sa bansa at may binabantayan pang mga COVID-19 variant.

Nagbabala naman ang public health expert na si Dr. Susan Mercado sa pagdami ng bilang ng mga nag-positibo sa COVID-19.

Ito ay kasunod umano ng mga malalaking pagtitipon, tulad ng paggunita sa pista ng Itim na Nazareno sa Maynila noong Sabado, na sinasabing dinaluhan ng higit 400,000 tao.

"Two weeks from now, asahan natin na dadami ang kaso," ani Mercado.

Ngayong Linggo, umabot sa 487,690 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ang DOH ng 1,906 bagong kaso.

Sa bilang na iyon, 20,087 ang active cases dahil sa 458,198 gumaling sa sakit at 9,405 namatay.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News