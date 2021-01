Skyway Stage 3 pansamantalang isasara simula gabi ng Enero 6

Skyway 3. Handout, San Miguel Corp.

MAYNILA (UPDATE) — Pansamantalang isasara ang Skyway Stage 3 mula Buendia, Makati City hanggang Balintawak, Quezon City simula gabi ng Miyerkoles hanggang madaling araw ng Huwebes.

Sa isang Twitter post, sinabi ng Skyway O&M Corp. na sarado ang Skyway mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw para bigyang daan ang ilang construction-related activities.

Sarado rin umano ang naturang daan mula alas-10 ng gabi ng Huwebes hanggang alas-4 ng madaling araw ng Biyernes.

Binuksan noong Disyembre 29 sa mga motorista ang 4 na lane ng Skyway Stage 3 project.

Nauna nang sinabi ng San Miguel Corp. na magagamit simula Enero 14 ang lahat ng 7 lane ng daan.

Wala rin munang toll fee sa unang buwan ng Skyway Stage 3 operations.

Dinurugtong ng proyekto ang North Luzon Expressway at South Luzon Expressway, at binabawasan ang travel time sa pagitan ng Buendia at Balintawak.

Nagsisilbi ring alternatibo ang Skyway Stage 3 sa EDSA para makabiyahe ang mga motorista sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila.

