Ilang lane sa Skyway Stage 3 binuksan na sa mga motorista

MAYNILA - Binuksan sa mga motorista ang apat na lane ng Skyway Stage 3, na nag-uugnay sa Balintawak Toll Plaza at Buendia.

Magagamit ang tig-1 lane northbound at southbound lanes sa naturang tollway mula Disyembre 29 hanggang January 14.

Pagdating ng Enero 14 o 15 ay bubuksan na ang buong skyway sa mga motorista, na may tatlong lane magkabilaan.

Time lapse from NAIA T3 in Pasay to Balintawak Quezon City via the newly-opened Skyway Stage 3.

The travel only took 22 minutes.



The expressway is partially opened today, Dec 29 until Jan 14. pic.twitter.com/8TdmjTk0Rn