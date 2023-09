MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: ‘Low cost’-play, patok sa cosplayers

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Bukod sa mga bumibili at nag-aarkila ng costume, mayroon ding DIY (Do It Yourself) cosplayers na gumagawa ng sariling kasuotan at props.

Bumida ang marami sa kanila sa Otaku Expo Tanabata Festival sa Mandaluyong City noong Agosto.

Nakikita nilang pakinabang sa paggawa ng sariling cosplay ang tipid, pagpapamalas ng pagkamalikhain, at nako-customize na damit.

Isang paraan ng pag-di-DIY ang "closet cosplay." Pagsusuot ito ng ordinaryong damit at accessories para makahawig ang character na nais i-cosplay.

Ginawang negosyo pa ng ilan ang pag-di-DIY dahil sa cosplayers na nagpapagawa o nagpapa-commission ng costumes at props sa kanila.

—Ulat ni Michael Delizo, Patrol ng Pilipino