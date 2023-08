Watch more on iWantTFC

October 2020 nang magsimula si Krista Fernandez na mag-cosplay.

Panganay siya sa 4 na magkakapatid na kapwa nahilig sa cosplaying. Para sa kaniya, paraan ng escapism o panandaliang nakapagbibigay-aliw ang cosplay sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay.

“While cosplaying po, ‘yung problems ko and challenges na currently facing, set aside po muna ‘yun kasi nasa ibang world muna tayo, nasa, andito muna tayo, hayaan muna nating yung mga nangyayaril,” kwento ni Krista.

Para naman sa kanyang kapatid na si Kevin, nakatutulong ang cosplaying para maitaas ang kanyang kumpyansa sa sarili.

“Marami po akong insecurities pero mainly about my physical appearance so parang kapag nagco-cosplay, yun din mismo yung napapalitan, natatakpan. Nagiging iba yung pag-present ko sa sarili ko sa public kapag nakacosplay na mas confident,” ani Kevin.

Kamakailan dumalo silang magkakapatid sa isang cosplay event kasama ang mga pinsan. Sila rin mismo ang gumawa ng kanilang suot at gamit sa event.

— Ulat ni Michael Delizo para sa programang "Tao Po" (Agosto 27, 2023)