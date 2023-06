MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Bakit mahalagang nakabalik sa Pilipinas ang 'Hymen, Hyménée!'

ABS-CBN News

MANILA — Matapos ang mahigit 130 taon, nasilayan sa unang pagkakataon sa publiko ang “Hymen, oh Hyménée!” na obra ng pintor na si Juan Luna.

Makikita ito ngayon sa Ayala Museum sa Makati.

Nabili ito ng art collector na si Jaime Ponce De Leon at naiuwi sa Pilipinas matapos ang halos 10 taong paghahanap sa Europa.

Nanalo ang larawan patungkol sa kasalang Romano ng Bronze Medal sa isang prestihiyosong 1889 World’s Fair sa Paris, France.

Tinatawag itong “Holy Grail of the Philippine Arts” dahil maraming artist at collector ang naghangad nito.

— Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino