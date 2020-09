Tagaytay City muling nagbukas sa mga turista

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nagbukas na sa mga turista ang Tagaytay City, matapos matengga ang industriya ng turismo nang limitahan ng gobyerno ang paggalaw ng mga tao dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Ito ay matapos ilagay ang Cavite, kung saan napaparoon ang Tagaytay, sa modified general community quarantine -- ang pinakamaluwag sa apat na quarantine classifications na ipinapatupad ng gobyerno ngayong may pandemya.

Kasama sa nagbukas ang mga establisimyento gaya ng mga restaurant at hotel na nakakuha ng Certificate of Operation mula sa Department of Tourism.

Kaakibat nito, 50 porsiyento lamang muna ng kapasidad ng mga establisimyento ang pinapayagan.



Nakatakda ring magkaroon ng dry run ngayong Martes ang siyudad para paghandaan naman ang pagbubukas ng mga amusement park.



Ayon kay Tagaytay City Administrator Engr. Gregorio Monreal, hinihingi nila ang kooperasyon ng mga turista at pinapaalalahanan na sundin ang mga ipinapatupad na health protocols.

Aabot aniya sa P200 milyon ang tinatayang mawawala sa kita ng Tagaytay City mula sa turismo.

Pero posible umanong bilyon ang abutin nang mawawala sa kita ng pribadong sektor kaya malaking tulong ang pagbubukas muli ng lungsod sa turismo.



“Inaasahan namin na unti-unti na pupunta ang ating mga local tourist. Mula ng Taal Volcano eruption since January, mga hotel naapektuhan. Inaasahan natin sana naman makabangon na sila sa kanilang business opportunity ngayon,” ani Monreal.

“Sa mga gustong pumunta ng Tagaytay, inaasahan namin na makikipag-coordinate kayo sa ipinapatupad na alituntunin tulad ng wearing face mask, face shields, maintain social distancing sana, mag-log sa mga establishment na pupuntahan para 'yung contact tracing process mabilis,” ani Monreal.

Hindi na kailagan ng travel pass pero asahan na kailangang dumaan sa mahigpit na checkpoint papasok ng Tagaytay City ang mga turista.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News