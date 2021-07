PNoy muntik nang ikasal noon, ayon sa kaibigan

MAYNILA (UPDATED) — Nagplano noon si dating Pangulong Benigno Aquino III na magkaroon din ng sariling pamilya.

Sinabi ito ng kanyang itinuturing na “best friend” na si Romy Mercado sa isang online interview ni Jing Castaneda, host ng "Pamilya Talk with Tita Jing."

"He wanted to have a family. Kaya kapag nakikita niya kami, lalo na mga kapatid niya, kami mga kaibigan niya, may mga anak na, ako may apo na, gusto rin niya. Hindi lang mahanap 'yung partner. Pero he tried,” kwento ni Mercado nitong Martes.

Hindi pinangalanan ni Mercado kung sino ang naging kasintahan ni Aquino, pero nakilala umano niya ito bago pa siya pumasok sa pulitika.

"Nakilala niya itong babae, kung hindi ako nagkakamali, mga ‘94. Nasa Tarlac siya nagtatrabaho noon, sa Luisita siya nagtatrabaho,” ani Mercado.

"She was beautiful and intelligent. Nakilala niya 1994. Tapos noong 1997, siguro alam na nila Jiggy (Cruz) ito, mayroon na ngang mga preparation eh. Naalala ko, parang nabanggit pa nga niya sa akin noon, kung hindi ako nagkakamali, mayroon nang gagawa ng gown or something. Mayroon nang pinaplano. Umabot sa ganun,” dagdag pa niya.

Sabi naman ng pamangkin ni Aquino na si Jiggy Cruz, anak ng kanyang kapatid na si Ballsy Aquino, na nagustuhan ng pamilya ang girlfriend noon ng kanyang tito.

"She was very nice. Nothing really bad to say about her. I think most of the mga pamangkin na nakilala siya would agree na bet namin siya,” ani Cruz.

Pero hindi na natuloy ang kasal dahil naging abala na si Aquino sa pagsisilbi sa gobyerno.

"Noong tumakbo siya ng Congress, napaka-focused niya sa pagiging congressman niya, tapos ayun nga, kapag focused na siya, nawawalan na ng time siguro. Ayun na lang ang nakikita ko noon. Hindi kagaya noong bago siya naging congressman, nandoon siya sa Luisita na natatawagan niya araw-araw. Ayan na, nag-umpisa napuputol na," ani Mercado.

Dagdag pa ng kanyang best friend, kahit noong Pangulo na si Aquino, may isang naging relasyon siyang hindi niya makalimutan.

"Bago naging Presidente si Tita Cory, mayroon siyang girlfriend noon. Gustong gusto din niya iyon. In fact, sabi ko nga kahit na noong Presidente na siya, minsan nababanggit pa niya iyon. Talagang click na click sila. Pero I think 'yung babae siguro gusto na rin niya mag-asawa, hindi naman siya ready at that time. Hindi rin natuloy," kuwento ni Mercado.

"Sasabihin niyang diretso, ‘Nami-miss ko siya. May mga oras na naiisip ko siya.’ Kasi kapag nakikinig siya ng music, pansinin mo lahat ng music na pinakikinggan niya, 'yung mga lyrics, you can tell already what he’s thinking."

Pumanaw si Aquino nitong huling linggo sa edad na 61 dahil sa renal disease secondary to diabetes.



Siya ang ika-15 na Pangulo ng Pilipinas.

