Rita Avila, ibinahagi kung paano katrabaho ang mister na si direk FM Reyes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Professional kami."

Ganito inilarawan ng aktres na si Rita Avila ang pakikipagtrabaho sa mister na si FM Reyes na direktor niya sa serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" na pinagbibidahan nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, nagkuwento si Avila kung paano makasama sa trabaho ang kanyang mister.

"Kapag sa set ang tawag ko sa kanya ay direk, ang tawag niya sa akin ay Rita Avila. Actually natatawa silang lahat sa amin sa set kapag tinatawag niya akong Rita Availa," ani Avila.

Bilang aktres, mas napapadali aniya ang kanyang trabaho dahil maayos itong naipapaliwanag sa kanya ng mister.

"Ini-erase ko sa sarili ko na asawa ako. Pero I admire him kasi para sa akin bilang artista mas napapadali 'yung trabaho ko kasi he explains well," ani Avila.

Dagdag ng aktres: "There's proper respect kapag work, work. Pagtapos ng work eh 'di 'yan, mag-asawa na ulit kami," ani Avila.

Ngayong Huwebes, Disyembre 17, papasok na ang karakter ni Avila sa "Ang sa Iyo ay Akin."

Watch more in iWantTFC

Ayon kay Avila, magandang madiskubre ng mga manonood ang kuwento sa likod ng mga inaabangang karakter.

"Gusto ko ring ipaalala sa mga nanonood ng 'ASIAA' hindi ito tungkol lamang sa mga kasamaan ng mga tao. Kasi kung mapapansin niyo po hindi niyo malaman kung sino ang bida o kontrabida. Lahat po tayo ay may pinapanggalingan. At sa pag-ikot ng mga buhay namin sa isa't isa sa 'ASIAA' ay madi-discover niyo po kung bakit kami nagkakaganoon. At may isang mabubuhay sa puso naming lahat -- ang pagmamahal," dagdag ni Rita.

Sa "Ang sa Iyo ay Akin" gagampanan ni Avila ang karakter ni Belen Ceñidoza, ang ina ni Ellice (Calzado).

Samantala, naging bukas din si Avila sa pagkuwento sa relasyon niya ng kanyang anak-anakan na si Kate.

Kuwento ni Avila, nakilala niya si Kate dahil sa kanyang kaibigan na si Jamie Rivera.



Sa ngayon ay walong taon na ang turingan nina Kate at Avila bilang mag-ina.

"Tapos 'yung asawa ko kahit unang kita pa lang sa kanya ay naramdaman na agad na mabait at trustworthy kaya talagang niyakap namin siya ng buong-buo," ani Avila tungkol kay Kate.