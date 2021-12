PBB: Alexa Ilacad, masaya sa naging date nila ni Eian Rances

MAYNILA -- Isang "double date" ang naganap sa "Pinoy Big Brother: Kumunity" sa ika-59 na araw ng mga housemate sa sikat na dilaw na bahay.

Nitong Lunes, isang video ang inilabas ng "PBB" kung saan kita ang nakakatuwang date sa pagitan nina Jordan Andrews at Daisy "Madam Inutz" Lopez at nina Eian Rances at Alexa Ilacad.

Nanguna sa paghahanda para sa nasabing date ng apat ay ang mga housemate na sina Samantha Bernardo at Alyssa Valdez.

Watch more on iWantTFC

Maliban sa pagkain, umawit din para sa mga nagdi-date sina KD Estrada at Anji Salvacion.

Pag-amin ni Ilacad kay Kuya o Big Brother, naging masaya siya sa naging date nila ni Rances.

"Sobra ko siyang in-enjoy. I know it's not the real date. Na-enjoy ko 'yung process na nagpapaganda, excited tapos may nagsusundo 'yung ganoon. So para siyang prom feels na sobrang wish ko na ma-experience," ani Ilacad na matatandaang umamin noon na nagsisimula na siyang magkagusto kay Rances.

"That was the perfect afternoon date, tumawa lang at mag-joke at maging lighthearted sa lahat, kasi hindi lahat serious," ani naman ang ibinahagi ni Andrews kay Kuya.

Samantala, sa huling bahagi ng video ay makikita naman ang inis na reaksiyon ng komedyanteng si Brenda Mage nang makita ang sweet dance nina Rances at Ilacad.

"I see the werewolves dancing," ani Mage.

Nang tanungin ni Bernardo si Mage kung nais niyang isara ang pintuan at kurtina para hindi na niya makita ang dalawa, tugon ni Brenda: "Yeah, nakakasuka."

Paalaala naman ni Bernardo kay Mage: "Maging better tayo, Ma, huwag tayong maging bitter."

Matatandaang matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ay naging malapit muli sina Ilacad at Rances sa isa't isa -- bagay na tila pinagseselosan ni Mage bilang isang malapit na kaibigan ni Rances.