MAYNILA -- Diretsahang hinarap ni Alexa Ilacad kay Eian Rances sa naging "catch-up party" ng mga housemate sa "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Matatandaang hindi nagustuhan ni Ilacad ang naging reaksiyon ni Rances sa pagdamay niya nang naging emosyonal ang huli dahil sa naganap na paghihiwalay ng mga housemate sa loob ng Bahay ni Kuya.

"Hindi ko alam bakit ka sa akin pumitik. Hindi ko deserve ang pitik na 'yon," ani Ilacad sa video na inilabas ng "PBB" nitong Lunes ng gabi.

Sagot naman ni Rances: "Hindi ako natutuwa sa timing mo. Promise."

"Parang lahat ng pasok mo off. Hindi ko na alam kung ano 'yung totoo. Hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman ito sa 'yo. 'Di ko alam kung kailan ka totoo," dagdag ni Rances.

Diretsahang tugon naman ni Ilacad: "Talaga? That's so offensive. Tingin mo gumagawa ako ng love team? Ganoon?"

"Siguro. Hindi ko rin alam," tugon naman ni Rances.

Balik na tanong muli ni Ilacad: "So do you think ginagamit lang kita? Na-magka-love team or something?"

Giit ni Rances, wala siyang ginamit na ganoong salita at kung nais ng aktres ay kausapin na lang nito si TJ Valderrama tungkol dito. Humingi rin ito ng paumanhin sa pagsasabi ng totoo niyang nararamdaman.

Tugon naman ni Ilacad: "Hindi, okay lang. Natatawa na nga lang ako."



Sa huli, hindi naman nagustuhan ng aktres ang pagtayo at pagtalikod ni Rances sa kanilang usapan gayong mayroon pa sana siyang nais sasabihin.

"Sandali, sandali. Oh my God, ang bastos kausap," aniya sa naging pag-alis sa usapan ni Rances.

Bago ang video nang harapang pag-uusap ng dalawa ay una nang naipakita ang video nang paglabas ng saloobin si Rances tungkol kay Ilacad.

Sa ika-52 araw sa loob ng bahay ni Kuya, sinabi nito sa mga kasamahang housemate na hindi siya natutuwa sa pagiging malapit at maalaga sa kanya ni Ilacad.

Samantala, naging emosyonal naman ang aktres nang ibahagi kay Alyssa Valdez na nasaktan siya dahil sa ginawa ni Rances.

"'Yun pala crush niya lang ako pero hindi niya pala ako gusto. I thought gusto niya ako. So I was trying opening up myself to get to know him because I was starting to like him but apparently it's a prank. It hurts but that's okay," ani Ilacad.

