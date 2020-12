Beks Battalion hits 1 million subscribers on YouTube

MANILA -- Beks Battalion, the group of comedians Lassy Marquez, MC Calaquian and Chad Kinis, now has 1 million subscribers on the video-sharing site YouTube.

Beks Battalion announced this digital milestone in an Instagram post on Thursday night.

In his Instagram post, Kinis, who is considered the "brains" behind the group, thanked all those who supported their channel.

"Isang milyong pasasalamat sa inyo mga ka-BBs. Alay namin sa inyo ang achievement na ito. Kayo ang dahilan kung bakit tayo umabot ng isang milyon. Mahirap man abutin ngunit narating natin. Sama sama sa pagtawa at pagmamahalan sa isa't isa," Kinis wrote in the caption.

He also vowed to keep making their subscribers happy.

"Hindi kami magsasawa magpasaya hangga't nariyan kayong sumusuporta at nagmamahal sa amin. Maraming maraming salamat mga ka-BBs. Mahal na mahal namin kayo. Isang milyon at marami pang milyong pasasalamat sa inyong lahat," Kinis added



Appearing on "Magandang Buhay" last month, Marquez and Calaquian thanked Kinis for putting up the Beks Battalion vlog, which they started just before the quarantine was imposed due to COVID-19.

Because of their channel, they said they were able to help friends who lost their jobs.

"Yun ang ipinagpapasalamat ko sa kanya na bago mag-pandemic in-introduce niya kami sa bagong mundo, sa YouTube. Tapos siya 'yung umaalalay. Siya ang nagsasabi na ito ang gagawin natin, ganito. Siya rin ang nagsabi na kumuha tayo ng Beks Batallion na bahay. 'Yun ang pasasalamat ko sa kanya na hindi niya lang inisip ang sarili niya, pati kami," Calaquian said.

"Kung wala siguro si Chad, ang maiisip ko lang siguro sa buhay ko 'Ano kaya? Hanggang saan?' 'Yung ganoon. Nawalan kami ng trabaho. Mabubuhay ba ako sa konting ganito? ... Pero nung dumating si Chad, pasalamat ako na bago ang pandemic, nung February ay nakagawa kami ng YouTube channel," Marquez added.



