Lassy at MC, bakit malaki ang pasasalamat sa kapwa komedyanteng si Chad Kinis

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ng mga komedyanteng sina MC Calaquian at Lassy Marquez sa kaibigan at kasamahan na si Chad Kinis.

Ayon kina MC at Lassy, si Chad ang naging utak ng kanilang grupo na tinatawag na Beks Battalion na ngayon ay gumagawa ng ingay sa vlogging community.

"Kung hindi dahil sa kanya siguro ngayon medyo nangangamba kami kung saan kami kukuha ng income na pang-araw-araw," ani MC.

"Yun ang ipinagpapasalamat ko sa kanya na bago mag-pandemic in-introduce niya kami sa bagong mundo, sa YouTube. Tapos siya 'yung umaalalay. Siya ang nagsasabi na ito ang gagawin natin, ganito. Siya rin ang nagsabi na kumuha tayo ng Beks Batallion na bahay. 'Yun ang pasasalamat ko sa kanya na hindi niya lang inisip ang sarili niya, pati kami," dagdag ni MC.

Ayon kay MC, dahil sa Beks Batallion ay nagagawa nilang makatulong sa iba pa nilang mga kaibigan na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Para naman kay Lassy, hindi niya alam kung ano na ang nangyari sa kanyang buhay kung wala ang naging tulong ni Chad.

"Kung wala siguro si Chad, ang maiisip ko lang siguro sa buhay ko 'Ano kaya? Hanggang saan?' 'Yung ganoon. Nawalan kami ng trabaho. Mabubuhay ba ako sa konting ganito? ... Pero nung dumating si Chad, pasalamat ako na bago ang pandemic, nung February ay nakagawa kami ng YouTube channel," ani Lassy, na ipinagtanggol din si Chad sa mga bumabatikos dito.

"Nagkakamali sila. Si Chad, maganda ang pananaw sa buhay. Alam niya ang tinatahak niyang landas at idinamay niya kami roon. Alam niya ang buhay, alam niya ang kahirapan, alam niya kung paano umasenso, which is ako nahihirapan din ako sa buhay talaga eh. Nung si Chad dumating sa aming buhay ay naging magaan kami, kasi nakatulong siya sa panahon na ganito, na pandemya. Dalawa kami sa naiahon niya, kumbaga naisalba sa pagkakalugmok, kasi lugmok kami kung wala talaga si Chad. Hindi siya madamot, promise. Kasi ang tingin ng iba sa kanya, akala siya 'yung laging tama. Tama si Chad para sa ikabubuti mo. Huwag niyong maliin yon," ani Lassy.



Para naman kay Chad, pangarap niya na makuha nina Lassy at MC ang totoong kaligayan at matupad ng mga ito ang pangarap 'di lang para sa sarili kung hindi sa kanilang mga mahal sa buhay.

Matatandaang nakilala si Chad o Richardson dela Cruz sa totoong buhay nang sumali siya sa Miss Q & A InterTALAKtic 2019 ng "It's Showtime."