Reggae singer Kokoi Baldo, patay sa aksidente

BACOLOD CITY -- Namatay sa aksidente ang "The Voice of the Philippines" Season 2 contestant at reggae singer na si Kokoi Baldo sa Bacolod City.



Pasado ala-una ng madaling araw nang mabangga ng truck ang sinasakyang motorisklo ni Juan Manuel Ubaldo o mas kilalang si Kokoi Baldo sa Circumferential Road, Barangay Mandalagan sa Bacolod City.

Papauwi na sana si Baldo nang mag-overtake siya sa kanang bahagi ng truck. Nabangga siya ng truck at nagulungan.



Ayon sa traffic investigator na si Police Staff Sergeant Richard Dema-ala, nakita ng isang driver ng pick-up kung paano nabangga ng truck si Baldo. Hinabol niya ang truck driver at sinabihan na may nabangga itong tao. Hindi kasi namalayan ng driver na may nabangga siya.



"Ang truck naga dalagan, pick ni sang witness ta naga sundanay sila nga duha. Sang gapa dulhog sila sa naga pa curve gulpi lang siya naglusot sa right side kag nabunggo siya sa goma kag nalapakan siya," aniya.

(Habang tumatakbo ang truck nasa likod nito ang isang pick-up na minamaneho ng witness natin. Habang binabaybay nila ang kurbadang bahagi ng daan, nabangga ang biktima sa gulong at naapakan siya nito).



Kwento ng mga residente sa lugar, madalas na may nangyayaring aksidente sa lugar dahil bukod sa kurbada ang kalsada, madilim din dito dahil walang ilaw.



Natagalan pa bago nakilala si Baldo dahil sa sinapit niya. Kinilala siya ng kanyang pamilya at agad na dinala sa punerarya.



Si Kokoi ay sikat na reggae singer sa Bacolod City at lalong nakilala nang sumali sa "The Voice of the Philippines" noong 2014 kung saan naging miyembro siya ng Team Sarah ni Sarah Geronimo.

Sa Instagram, inilala rin ni Geronimo si Baldo.

"Maraming salamat at ibinahigi mo sa amin ang talento mo sa musika.. Marami po akong natutunan sa inyo lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay. Maraming salamat Sir Kokoi. May your soul rest in God's presence," pahayag ni Geronimo.

Matapos na hindi palaring magwagi sa "The Voice of the Philippines," muling ipinakita ni Baldo ang galing kasama ang kanyang bandang Juan Gapang sa "Your Moment" ng ABS-CBN.

Ang Juan Gapang kung saan si Baldo ang bokalista ay itinanghal na kampeon sa Singing Act ng "Your Moment." -- Ulat mula kay Romeo Subaldo, ABS-CBN News

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC