MAYNILA -- Ibinahagi ng celebrity vlogger na si Bea Borres kung paano niya protektahan ang matalik na kaibigan na si Andrea Brillantes.

Sa panayam ng PUSH, ibinahagi ni Borres na nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Brillantes nang magkasama sila sa "Kadenang Ginto."

Watch more News on iWantTFC

“Grabe, sobrang strong ng friendship namin ngayon, as in (parang) sisters talaga,” ani Borres.



Bilang kaibigan, iginiit ni Borres na dinipensahahan niya si Brillantes kahit hindi niya ito kasama.

"Alam 'yan ng Brillants fans niya at alam 'yan ng Twitter na grabe talaga kung i-protect ko si Andrea. As in pinoprotektahan ko talaga siya. Kahit sa personal. Naalala ko nag-taping ako tapos tinopic nila si Blythe, ang bata-bata pa raw parang she doesn't act her age. Tapos sinasabi ko talaga 'Excuse me that's not her fault, society perceives her that way.' Ginanun ko talaga, matanda sila ha," ani Borres.

Pagdating naman sa bashers, kung noon ay nagpapaapekto si Borres, ngayon aniya'y sinusubukan niyang huwag na lang pansinin ang mga ito.

“Medyo patolera pa rin pala ako. Like ano yan kaya lang ang pwedeng may mag-say, excuse me ako rin. Dati kasi nagpapaapekto talaga ako, dati kasi nada-down ako. Ngayon, wala, basta nasabi ko na 'yung gusto ko sabihin bahala na kayo. Honestly, hindi ka mananalo sa mga bashers. Kahit anong sabihin mo, may sasabihin at sasabihin pa rin sila. Sa inyo na 'yan -- go. Basta ako, may gusto akong sabihin, sasabihin ko, and then after that hindi na ako para dire-diretsong magsabi ng kung ano-ano. I will keep my peace, basta nasabi ko 'yung gusto ko,” ani Borres.

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC