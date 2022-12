Dominic Ochoa, iginiit na mananatili siyang Kapamilya

MAYNILA -- Iginiit ng aktor na si Dominic Ochoa na mananatili siyang Kapamilya sa kabila nang paggawa niya ng proyekto sa ibang network.

Sa nagdaang Star Magical Christmas, sorpresa para kay Ochoa ang pagbibigay sa kanya ng loyalty award ng Star Magic.

Sa kanyang talumpati, mariing sinabi ni Ochoa ang pagiging tapat niya sa ABS-CBN.

"It's something that I really never imagined, it's something that was not my in dictionary to do. Hindi ko na imagine na mag-a-artista ako. In fact, nagalit pa ang tatay ko nung nalaman na nag-artista ako. But it's something that I love to do. It's something that I would cherish na hanggang mawala ako, ay nandidito pa rin ako. And I told my self hangga't nandito ang Star Magic, I would still be here," ani Ochoa.

"I started as a Kapamilya, I will end as a Kapamilya. I know I have a show. They borrowed, they allowed. I am thankful but I will still be a Kapamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. Cheers, everyone! Thank you, thank you," ani Ochoa.

Isa si Ochoa sa mga artista na ginawaran nang pagkilala ng Star Magic para sa higit dalawang dekadang pananatili ng mga ito bilang Kapamilya.

Maliban kay Ochoa, ilan pa sa binigyang parangal ng Star Magic ay sina Nikki Valdez, Dimples Romana, Shaina Magdayao at Angelica Panganiban.

Ang batikang host at talent manager na si Boy Abunda ang nakadiskubre kay Ochoa na noon ay nagtatrabaho sa isang hotel sa Makati.

Maliban sa iba't ibang pelikula, kinilala rin ang husay ni Ochoa sa iba't ibang palabas sa telebisyon.

Kamakailan lang ay lumabas si Ochoa sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Mars Ravelo's Darna" bilang si Lindol Man.

