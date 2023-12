Teddy Corpuz celebrates birthday on 'It's Showtime'

Watch more News on iWantTFC

MANILA -- "It's Showtime" host and Rocksteddy frontman Teddy Corpuz on Monday celebrated his birthday on the noontime show, where he shared his wish for everyone.

"Yung wish siguro parang generic. Siguro ang wish ko lang, lagi para sa family ko, lagi sa atin. Parang nagre-reminisce ako kailan, mayroon akong Showtime family, mayroon akong Rocksteddy family. Sabi ko parang sobrang sarap pala na mayroong ganitong pamilya na kahit ano sa music o dito or sa bahay, kahit saan ka magpunta kapag may pinagdadanana ka ay may pamilya ka na right there and then na pwedeng mag-pick up sa iyo, pwede kang i-encourage. Parang ang sarap lang ng feeling na may mapupuntahan ka. Mayroon kang family na magsasabi sa iyo na mali ka. May family na magsasasbi sa iyo na okay lang yan nandito kami, yung ganun. Ang sarap lang ng ganun," said Corpuz who echoed his co-host Amy Perez's statement that he is really blessed.

Last August, his band Rocksteddy released their single "Sorbetes," which they also performed on "It's Showtime."

