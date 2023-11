MANILA -- Kapamilya host Robi Domingo clarified reports that he unfollowed Andrea Brillantes and Daniel Padilla on social media.

In the latest vlog of comedian and showbiz writer Ogie Diaz, Domingo said that in the first place, he does not follow Brillantes and Padilla on Instagram.

"Noong una pa lang hindi ko alam kung ano 'yung handle niya, kasi hanapin mo Andrea Brillantes hindi lumalabas -- Blythe (pala). Katulad din ng kay Daniel, parang Daniel Padilla ang lumalabas ay Supremo. It doesn't mean na kung hindi ko sila fina-follow ay hindi ko sila kaibigan," Domingo said.

"Parang for me 'yung relationship ko with them transcends 'yung pagpa-follow-follow. We are good," he added.

Domingo also shared that he recently saw Padilla at an event with Zanjoe Marudo.



"Actually nung isang araw nakausap ko pa si Daniel at nagtawanan kami. 'Yun 'yong mayroon siyang movie conference o story conference kasama si Zanjoe tapos nagbiruan lang kami. Sabi niya sa akin, 'In-unfollow mo ba ako? Galit ka ba sa akin?' Nagtawanan lang kami dahil for us hindi 'yon isyu talaga," Domingo said.

Asked if Padilla is aware that he is not following him, Domingo said: "I think so. Wala naman para sa akin personally kung i-follow o hindi."

"Fina-follow ko naman si Kathryn. So para sa akin parang naka-package deal na sila na kapag may life update, okay 'yan."

Domingo said it is really easy to follow someone on social media but he has his reason why he is not doing it.

"Totoo naman, pwede ko naman 'yong gawin pero for my sanity siguro na ang dami ngayong nangyayari lalo na ngayon hindi ko siya ma-handle. Ang social media sa akin ay pag-update sa akin ng mga pangyayari, pero especially the past few years, ang dami ng stress sa buhay -- mula sa lockdown, elections, itong preparations, itong nangyari pa sa amin ng mapapangasawa ko. Teka lang lalayo muna ako sa ingay para muna sa akin for my sake. Hindi rin ako masyadong ma-swipe," he said.

In the end, Domingo stressed that he has no issue with Padilla and Brillantes.

"Bakit ako mag-a-unfollow lalo na wala akong isyu sa kanila at saka lalong-lalo na lagi kaming magkikita at magkikita. So kung anuman ang mayroong nangyayari it's with them, not with me. It doesn't concern me kasi okay kami. Okay na okay kaming lahat. I am okay (with Andrea) kasi we get to work together on 'Lucky Day' tapos for different interviews, 'ASAP' especially ang Gold Squad laging dumadaan 'yan sa studio," Domingo said.



Currently, Domingo is busy preparing for his upcoming wedding.

