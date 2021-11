Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi napigilan ng aktres na si Kim Chiu ang maiyak sa "It's Showtime" nitong Biyernes dahil umano sa pressure sa nalalapit na "Magpasikat."

Naunang nagkuwento si Vice Ganda nang nangyari sa praktis ng kanyang grupo kung saan kasama niya sina Jackie Gonzaga at Ryan Bang.

Kuwento naman ni Vhong Navarro, dalaw nang dalaw si Vice sa rehearsal ng ibang grupo.

Matapos nito ay ibinahagi ni Vice ang naging pagbisita niya sa rehearsal ng grupo nina Chiu, Amy Perez at Karylle.

"Yung anak ko (si Kim) dinalaw ko kahapon. Malungkot eh, ewan ko kung bakit" pagbubunyag ni Vice.

"Hindi kami malungkot, kaya namin 'to," hirit naman ni Perez.

"Pumunta ako nagre-rehearse sina Vhong (Navarro) at Ogie (Alcasid), masaya naman sila," dagdag ni Vice.

"Mukha ba kaming masaya?" mabilis na hirit naman ni Alcasid.



"Pumunta ako kay Kim Chiu, malungkot," hirit muli ni Ganda.

Nang matanong si Chiu ng iba pang kasamahang host sa programa kung bakit siya malungkot, sagot ni Chiu na tila nagsimula nang maging emosyonal: "Ayaw ko, maiiyak ako."

"Sabi niya sa akin 'Mama, bigyan mo naman ako ng good vibes today," hirit pa ni Vice habang tuluyan nang umiyak si Chiu.

"Sabi ko anak, ang ganda mo today. Ang ganda-ganda ng suot mo denim, denim, denim. Ang pangalan mo ngayon ay Leila. Leila Denim-a ang pangalan. Eh 'di tumawa siya," dagdag na biro ni Vice.

"Huwag kayo, abangan niyo 'yan si Kim Chiu sa 'Magpasikat.' Abangan niyo 'yan, naku napakagaling niyan," hirit naman ni Perez.

"Tama na!" ito naman ang naging mabilis na pagpigil ni Chiu kay Vice na mayroon pa sanang gustong ihirit.

"Alam niyo si Kim Chiu, hindi ba second time. Ganyan kami nung mga unang taon namin pinapasok kami ng pressure. Mga after five years deadma ka na diyan," paliwanag ni Vice.

Hirit naman ni Alcasid, pareho silang nararamdaman ni Chiu.

"Alam niyo 'yung pressure na 'yan ay dahil gusto nating lahat na mag-enjoy ang madlang people bukas," paliwanag muli ni Ganda.

"Sandali, sandali. Masaya naman kami natapos kagabi ah, bakit pinapaiyak mo ako," ani Chiu kay Vice.

"Nang natapos, pero noong binisita kita, hindi ka masaya," pambubuking muli ni Vice.

"Basta ano nararamdaman kong taga-'Showtime' talaga ako," ani Chiu.

"Naramdaman mo na eh 'di masaya ka na ngayon," sagot ni Ganda kay Chiu.



Nitong Nobyembre 13 ay nagsimula nang umarangkada ang halos isang buwang selebrasyon ng ika-12 anibersaryo ng noontime show na “It’s Showtime!” kung ipinakilala ang mga magkakagrupo sa “Magpasikat.”