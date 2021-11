Screenshot mula sa Kapamilya Online Live

Tuluyan nang natapos ang kampanya ng aktres na si Chie Filomeno sa loob ng Bahay ni Kuya matapos ma-evict sa ika-3 eviction night ng “Pinoy Big Brother Kumunity” Season 10 nitong Sabado.

Si Filomeno ang nakakuha ng pinakamababang aggregated score sa 4 na nominado sa kaniyang 11.16% na boto.

Dikit ang naging laban ng mga nominadong pinangunahan ni KD Estrada (17.35%), Benedix Ramos (16.83%), at Eian Rances (12.12%).

Ang aktres ang ika-3 evictee sa “PBB” celebrity edition ngayong taon kasunod nina John Adajar at Albie Casiño.

Sa kaniyang paglabas, inamin nito na mami-miss niya ang mga nakasama sa loob ng Big Brother house, lalong-lalo na sina Kyle Echarri at Samantha Bernardo.

“Pinakama-miss ko si Kyle at Sam. Actually lahat. Iba-iba sila e. Yung rapport at dynamics naming lahat very balance. Mami-miss ko sila sobra,” saad ni Filomeno.

Nagbigay din ng saloobin ang kaniyang ama na si Bobby Filomeno na proud sa anak dahil napakita umano niya ang tunay na pagkatao lalo na sa kaniyang mga basher.

“Yung pagbabagong nakita ko kay Chie ay yung natuto siyang makisama sa lahat ng klase ng mga kasama niya sa loob. At yung napakita niya yung sarili niya yung totoo na Chie Filomeno na bina-bash sa labas na di ganun,” tugon ng ama ng aktres.

Napapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC, at may 24/7 livestreaming sa Kumu.