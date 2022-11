Mula sa Instagram account nina Vice Ganda, Bobet Vidanes, Billy Crawford

MAYNILA – Naging madamdamin ang mensahe ng mainstay host ng “It’s Showtime!” na si Vice Ganda sa pagtatapos ng anniversary special nila na “Magpasikat 2022” nitong Sabado.

Isa-isang nagpaabot ng kanilang mga pahayag ang bawat host ng programa ngunit puno ng emosyon ang mga tinuran ni Vice kasunod na rin ng pagkapanalo ng anak-anakan na si Ryan Bang sa “Magpasikat.”

Sa kauna-unahang pagkakataon, itinanghal na grand champion ng “Magpasikat” si Bang matapos ang Philippine-Korean connection na tema nila ni Jhong Hilario.

Dahil dito, napagtanto ng komedyante na ang ikinapanalo ni Bang ay ang pagbalik nito sa kaniyang pinagmulan, bagay na binigyang diin niya sa kaniyang mensahe.

“Binalikan niya kung ano siya. Siya ay Koreano na minamahal ng Pilipinas. At siya ay Koreano na mahal ang Pilipinas. Nung binalikan niya, lalong lumabas ang totoong kagandahan niya bilang tao,” panimula ni Vice.

Dito ipinaabot ni Vice ang pasasalamat sa mga nakasama noon sa “Showtime” lalo na noong nagsisimula pa lamang ang programa sa ABS-CBN.

“Gusto ko rin magpasalamat sa mga hindi na natin kasama. Dahil yung mga hindi na natin kasama, sila yung nagsimula ng programang ito. Isa sila sa mga unang taong nag-isip, napagod, naging paa’t kamay ng programa,” saad nito.

Una nitong binanggit ang dating direktor ng noontime show na si Direk Bobet Vidanes kasama sina Billy Crawford, Kim Atienza at Coleen Garcia.

“Gusto kong magpasalamat at balikan yjng pinagmulan natin. Direk Bobet Vidanes, thank you very much. Direk Mel Feliciano, thank you very much. Direk Boyet, thank you very much,” sambit ni Vice.

“Sa lahat ng mga host na nagsimula nito kasama na diyan si Kuya Kim, thank you very much. Billy Crawford, thank you very much. Coleen, Eruption, thank you very much. Joey Marquez, thank you very much.”

Paliwanag ni Vice, bago pa man magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, naging masaya at nagmahalan naman sila sa mahabang panahon bilang magkakasama sa iisang palabas.

“Gusto kong balikan lahat ng masasayang alaala kasi masayang-masaya naman tayong lahat, mahal na mahal natin yung isa’t isa bago tayo hindi nagkaintindihan. Bago tayo nagkasakitan. Bago tayo nagalit sa isa’t isa, nagmahalan tayo,” pahayag ng komedyante.

Nais umano niyang isama ito sa kanilang pagdiriwang ng ika-13 anibersayo dahil minsan naman silang nagkasama.

Inamin din ni Vice na hindi niya alam kung saan patungo ang “Showtime” lalo pa’t wala pa ring prangkisa ang ABS-CBN.

Ngunit hinikayat nito ang mga kasama na magpatuloy magtrabaho para sa madlang pipol dahil alam aniya ng Diyos kung saan sila dapat mapunta.

“Kahit hindi na natin alam saan papunta ang Showtime, kahit hindi na natin alam san papunta ang ABS-CBN, let’s keep on working and giving what the audience wants and need. Kung san man tayo papunta kahit hindi natin alam, dadalhin naman tayo ng Diyos kung saan tayo nararapat.”



