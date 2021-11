Mula sa Kapamilya Online Live

Tuluyan nang namalaam sa loob ng Bahay ni Kuya ang aktor na si Albie Casiño matapos makakuha ng pinakamababang kabuuang boto sa ika-2 eviction night ng “Pinoy Big Brother.”

Matapos ang botohan nitong Sabado, nakakuha si Casiño ng 6.48% ng pinagsamang save and evict votes.

Ang nominadong si Alexa Ilacad ang nakakuha ng pinakamataas na net votes na 17.09% na sinundan ni KD Estrada naman 16.08%. Si Anji Salvacion ang pumangatlo sa apat na nominated na may 8.46%.

Proud naman ang ina ng aktor na si Rina Casiño sa character building na napanood niya sa anak habang nasa loob ng Big Brother house.

“He was very open about his disabilities, his mental state, ’yung kaniyang ADHD and anxiety. At first, I was really hesitant about this because people are gonna see ’yung pagka-ADHD niya, yung anxiety niya. But you know what? He’s really open about it. You know Albie has no filter,” saad nito.

Nagpasalamat naman si “Kuya” kay Casiño sa pagpapakilala ng kaniyang sarili sa pananatili sa loob ng bahay.

“Hindi mo ako binigo. Salamat at mas nakilala namin ang totoong ikaw. Saan ka man makarating, ako at iyong housemates ay laging nandito para sayo,” ani Kuya.

“Thank you for the opportunity, Kuya. Mahal na mahal ko po yung housemates ko. Mahal na mahal na rin po kita Kuya,” sagot naman ng aktor.

Isa sa mga huling pumasok sa loob ng bahay si Casiño na inaming mayroong attention deficit hyperactivity disorder o ADHD.

Tinuruan niya ring mag-work out ang mga kasamang housemate, lalo pa’t aktibo ito sa pag-eehersisyo para umano sa kaniyang mental health.

“If I don’t work out, I get stressed. You can’t talk to me straight,” tugon nito noon kay Shanaia Gomez. “To be honest, it’s more for my mental health than my physical health.”

Nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan sa aktres na si Ilacad nang minsang magtalo dahil sa pagkain.

“Medyo ayoko kung paano siya umasta dito sa bahay. Hindi niya bahay ’to. Kailangan niyang alalahanin ‘yan,” turan ng aktor.

Sa huli, nagkaayos din ang dalawa lalo na’t sila pa ang malapit sa isa’t isa matapos magkatrabaho sa seryeng “Init sa Magdamag.”

Si Casiño ang ika-2 housemate na na-evict sa celebrity edition ngayong season kasunod ni John Adajar.