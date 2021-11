MAYNILA -- Isang pasasalamat ang ipinahatid ng batikang aktres na si Vilma Santos sa lahat ng kanyang mga tagahanga na nakaalala sa kanyang ika-68 kaarawan nitong Nobyempre 3.

"Taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat-lahat po nang nakaalala ng aking kaarawan. Sa lahat po ng mga bumati. Sa lahat po ng inyong pinadala. Maraming-maraming salamat po," ani Santos sa isang video na pinost niya sa Instagram.

"Mula po sa pamilya ko sa industriya ng pelikulang Pilipino, to all of you thank you very much. Ganoon din po sa mga kasamahan ko po sa pagsisilbi ko sa gobyerno. Mula po noong naging mayor ako ng Lipa hanggang ako ay naging gobernador at ngayon ako ay isang congresswoman. To all my collegues, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat," ani Santos.

Nagpasalamat din si Santos sa lahat ng mga kaibigang nakaalala sa kanyang espesyal na araw at higit sa lahat sa kanyang mga tagahanga na kilala sa tawag na Vilmanians.

"Sa aking mga kaibigan na nakaalala dito at abroad. And of course to my Vilmanians, subok na matibay, subok na matatag, maraming-maraming salamat sa inyo. And siyempre ang inspirasyon ko po sa buhay ang akin pong pamilya na lagi ko pong kasama at higit po sa lahat kasama ko po ngayon sa kaarawan kong ito," ani Santos.

Isa sa mga aminadong Vilmanian ay ang aktres na si Sharon Cuneta na nitong Miyerkoles ay nagpaabot din ng kanyang pagbati kay Santos.

Isa rin sa mga bumati ay si Roderick Paulate na kilalang malapit kay Santos.

Kamakailan lang ay inanunsiyo ni Santos na hindi na siya tatakbo sa halalan sa susunod na taon.