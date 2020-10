Vina Morales, nagbebenta na rin ng tuyo, peanut butter

MAYNILA -- May bagong negosyo ngayon ang aktres at mang-aawit na si Vina Morales.

Sa Instagram, ibinahagi ni Vina ang pagbebenta niya ng mga pagkain tulad ng tuyo, daing at peanut butter. Kasama rin sa negosyo niyang Inday Beena's Best ang suka, gourmet tuyo at gourmet bagoong.

Ayon kay Vina, bata pa lang siya ay mahilig na siya sa pagnenegosyo.

"Bata pa lang ako, mahilig na po talaga akong mag-isip at gumawa ng negosyo. Naniniwala ako na maliit man o malaki na negosyo, kita pa rin 'yun at makakatulong pa rin sa ating kabuhayan," ani Vina.







Sa isa namang post, nagbahagi si Vina tungkol sa kanyang ibinibentang Sukang Binisaya.

"I love to do business po small or medium po. Masipag po ako. Pasensya na hindi na pwede ilagay ang 'Pinakurat' word sa business. Let's change po. Sabi ni Atty. Lucille, 'Sukang Binisaya' na lang. Let’s use that po. Sa lahat na hindi pwede mag-mention ng Pinakurat sa business nila po. Ayaw ko ng issue. Maliit na bagay lang po ang Pinakurat," ani Vina.



Maliban sa bagong negosyo, patuloy pa rin ang salon business ni Vina.



Nito lamang Hulyo, magkasama sina Vina at ang nag-iisa niyang anak na si Ceana sa pagsabak sa vlogging.





Si Ceana, 11, ang anak ni Vina sa dating nakarelasyon na si Cedric Lee.



