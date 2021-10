May paalala ang ilang cast ng "Viral Scandal" sa mga netizen. ABS-CBN

Naglabas ng kani-kaniyang saloobin ang ilang cast member ng nalalapit nang serye na “Viral Scandal” tungkol sa hindi magandang paggamit ng social media sa kasalukuyang panahon.

Sa ginanap na media conference ng serye nitong Martes, binigyang diin ng beteranang aktres na si Dimples Romana ang kahalagahan ng pagtatanong at pagkakaroon ng tamang impormasyon bago magbitiw ng salita tungkol sa ibang tao.

“So many things na hindi natin naiintindihan kasi hindi natin tinatanong, hindi natin alam kung bakit. I think information is power. If you don't have the information, you are either afraid of speaking or firing with blank bullets kasi di mo alam 'yung sinasabi mo,” pahayag ni Romana.

Dagdag pa niya, mahalaga na alam ng publiko ang tamang proseso sa pagkuha ng impormasyon, lalo na sa mga kumakalat na iba’t ibang klase ng iskandalo sa social media.

Sinang-ayunan ito ng bida sa serye na si Charlie Dizon na hinimok ang publiko na alamin muna ang katotohanan at huwag magbase ng opinyon sa nakikita lamang na viral posts.

“Halimbawa, nailagay ka sa ganung klaseng video na hindi mo ginusto, e talagang masama. Sana po mas maging open ang tao na alamin nila 'yung facts, kung ano talaga ang nangyari. Kasi 'yun po ang mahirap sa panahon ngayon na, jina-judge lang ng tao based sa nakikita nilang kumakalat,” saad ni Dizon.

Aminado rin ang aktor na si Joshua Garcia na toxic na ang social media ngayon, lalo na sa mga kagaya niyang artista na madalas ay sentro ng atensyon.

“Pero aminin naman natin na toxic talaga ang social media lalo na sa 'min na artists. Kasi kami 'yung nasa ilaw, kami 'yung mas nakikita. Wala, ganun talaga 'yung mundo,” pagtanggap ni Garcia.

Para naman kay Dizon, may mabuti pa ring naidudulot ang social media para sa kaniya dahil doon ito nakakasagap ng mga balita. Ngunit alam din nitong nagagamit ang mga digital platform upang magbigay ng masasamang saloobin.

“May pros and cons po talaga 'yung social media. Kasi dun din po ako nakakasagap ng news, anong latest. 'Yung cons, nagka-venue nga para masabi ng lahat ng tao 'yung mga opinyon nila. Minsan 'di maganda 'yung sinasabi,” sambit ng aktres.

Kaya payo ni Garcia sa mga netizen, mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan lalo na sa social media. Ayon sa aktor, mahirap kilalanin ang mga taong maaaring sumaksak patalikod.

“Dapat mag-ingat tayo, alamin natin tamang kaibigan. Nasa mundo tayo na puno ng judgment so 'di natin maiiwasan,” ani Garcia.

Base sa official trailer ng “Viral Scandal,” iikot ang istorya sa pagkalat ng sensitibong video ni Rica (Dizon) sa social media na susubok sa katatagan niya at ng kaniyang pamilya.

Eere na sa Nobyembre 15 ang palabas sa Kapamilya Channel (cable), Kapamilya Online Live (free live-streaming), iWant TFC (on-demand streaming), at A2Z Channel 11 (free at digital TV sa Mega Manila).