'Showtime,' pansamantalang nagpaalam sa mga manonood

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Pansamantalang nagpaalam ang mga host ng "It's Showtime" nitong Biyernes sa mga manonood.

Sa pangunguna ni Vhong Navarro, inanyayahan nito ang madlang people na panoorin ang programang "It's Your Lucky Day" na pansamantalang papalit sa "It's Showtime" sa loob ng dalawang linggo.

Magsisimula ang "It's Your Lucky Day" ngayong Sabado, Oktubre 13. Muli namang magbabalik ang "It's Showtime" sa Oktubre 28.

"Abangan niyo po bukas ang 'It's Your Lucky Day' with Luis Manzano, Melai Cantiveros Francisco, Shaina Magdayao, Jennica Garcia, Seth (Fedelin) Francine (Diaz), Long Mejia, Negi, Petit at Tetay. At kami naman po sa aming pagbabalik October 28. Magsasama-sama tayo muli para sa Mini Ms. U: The Cutest Finale.

"Kaya madlang people, we will be right back. Mami-miss namin kayo, pero mabilis lang 'yan. Kaya magkita-kita tayo muli," ani Navarro.

Ang pansamantalang pagpapaalam ng "It's Showtime" ay pagtupad sa 12 araw na suspensiyon na ipinag-utos ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).

Kaugnay na mga video:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC