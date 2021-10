MAYNILA -- Ipinagtanggol ni Paulo Avelino ang kaibigan niya na si Jake Cuenca na hinabol nitong Sabado ng mga pulis matapos mabangga umano ang sasakyan nila ng Jeep Wrangler ni aktor.

Sa Twitter, naging sunod-sunod ang pagsagot ni Avelino tungkol sa pangyayari na naganap nitong Sabado ng gabi.

Ani Avelino, kung sa kanya nangyari ay hindi rin siya hihinto kung naka-sibilyan ang bumabaril sa kanyang sasakyan.

I wouldn't stop for anyone shooting my vehicle wearing civilian clothes. Pass through a checkpoint? Hinarang ba? If someone was shooting me it's either I shoot back or run for my life. Wrong place wrong time. https://t.co/H89ATNZwqQ — Paulo Avelino (@mepauloavelino) October 10, 2021

Mauna sa balita bida ngayon. GET YOUR FACTS STRAIGHT AND KNOW THE TRUTH BEFORE YOU POST. — Paulo Avelino (@mepauloavelino) October 10, 2021

Sinagot din ni Avelino ang tanong naman ng isang netizen kung lasing ba si Cuenca.

Sa sagot ni Avelino, naibahagi niyang papunta umano sa kanya si Cuenca dahil kaka-recover pa lang niya sa COVID-19.

"Drunk? No. Nakainom? Maybe. Nakasagasa ba? Nakasakit ng tao? Hindi. Walang malay na nagmamaneho papunta dito sa punyeta kong bahay dahil kaka-recover ko lang sa COVID," ani Avelino.

Same thing I would do for someone I love. If you get Covid then F it. I wouldn't care If I get it too. I'm taking care of you whether I get it or not. If I die due to covid, I'll be happy I did it for someone I love. — Paulo Avelino (@mepauloavelino) October 10, 2021

Pinalagan din ni Avelino ang isang tweet ng netizen na nagsasabing nakabangga si Cuenca kaya dapat lang itong huminto. Ayon pa kay Avelino ang complainant at ang nagreklamo ay may-ari ng pribadong sasakyan na ginamit ng pulis sa isang operasyon.

"Ma'am wag po tayo mag marunong. Wala pong tama sasakyan niya. Kung may nasagi man gulong niya lamang dahil kita naman po sa mga picture lampas ng sasakyan. Yung complainant po private vehicle ng pulis na ginamit sa operation. Uulitin ko po, GET YOUR FACTS STRAIGHT," ani Avelino.

Ayon sa paunang ulat ng Eastern Police District (EPD), nagsasagawa ng buy-bust operation ang mga pulis sa Mandaluyong nang biglang mabangga umano ang sasakyan nila ng isang itim na Jeep Wrangler.

Aktor na si Jake Cuenca, hinabol ng mga pulis matapos mabangga umano niya ang sasakyan ng pulis at di huminto. Binaril ng mga pulis ang gulong ng sasakyan ng aktor. Sugatan ang isang delivery rider na natamaan ng stray bullet. pic.twitter.com/20o08k4j3e — Jekki Pascual (@jekkipascual) October 10, 2021

Hindi umano tumigil ang sasakyan, kaya hinabol ito ng mga pulis. Umabot sa Shaw Boulevard ang habulan at binaril ng mga pulis ang gulong ng sasakyan para huminto ito.

Na-korner ng mga pulis ang sasakyan sa West Capitol Road sa Barangay Kapitolyo sa Pasig.

Hinuli ang nagmamaneho ng sasakyan na napag-alamang ang 33-taong gulang na aktor na si Cuenca.

Sa pagpaputok umano ng pulis, natamaan ng bala ang isang delivery rider na si Eleazar Maritinito, 43 taong gulang. Agad siyang dinala sa Rizal Medical Center at nagpapagaling na.

Dinala ang aktor sa Mandaluyong Police Station at nahaharap sa kasong Reckless Imprudence Resulting to Damage to Property.

Dumating naman sa police station si dating Comelec chairman Benjamin Abalos, Sr. na kaibigan umano ng pamilya Cuenca. Dumating rin si Avelino na isa sa huling kasama ni Cuenca bago ang insidente.

Hindi na humarap sa camera ang ama ni Cuenca. Pero sinabi niyang walang kasalanan ang anak at nagtamo rin ng sugat ang aktor dahil pinadapa umano ng mga pulis.

Hindi aniya huminto agad si Cuenca dahil mga naka-sibilyan ang mga pulis, kaya natakot umano ang aktor na tumigil sa kalsada.

Bandang alas singko ng umaga ng Linggo, pinayagang umalis sa presinto ang aktor. Ayon sa EPD, nagpa-medical check-up si Cuenca.

Magbibigay aniya sila ng pahayag kapag nakakalap na ng kumpletong impormasyon.

-- May kasamang ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News