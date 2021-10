MAYNILA -- Inamin ng dating action star na si Jeric Raval na personal na sinabi sa kanya ni Aljur Abrenica na nanliligaw ito sa anak niyang si AJ Raval.

Ayon sa ulat ng PEP na inilabas nitong Biyernes, tatlong bagay ang tinanong ni Jeric kay Aljur.

“Una kaming nagkita niyan sa PDEA office dahil inihatid niya ang anak ko. Doon ko siya unang nakausap at tatlong bagay lang ang itinanong ko sa kanya. Una, nanliligaw ba siya sa anak ko? He answered me, ‘Yes po.' Second, kung 'ikaw ba ay hiwalay na?' Third, 'Ano kaya ang sasabihin ko sa biyenan mo [Robin Padilla] kung aksidenteng magkita kami?'" ani Jeric.

Paliwanag ni Jeric, itinanong niya ang mga bagay na 'yon dahil batid niyang anak ng kanyang kaibigang si Robin Padilla ang asawa ni Aljur na si Kylie Padilla.

“Magkaibigan kami ni Robin, kaya hindi mo maiaalis sa akin na medyo mahiya sa sitwasyon dahil ayokong isipin ng mga tao o ninuman na ang dahilan ng pagkakahiwalay nila o third party, e, ang anak ko," ani Jeric.

“Sabi ko pa sa kanya, 'I have nothing against you, kaya lang kaibigan ko ang biyenan mo. Kung in good faith naman ang panliligaw mo sa anak ko, well, then kailangan nasa ayos ang lahat.' Gaya nga ng nasabi ko, hindi magiging masaya ang isang relasyon kung may natatapakan,'" dagdag ni Jeric.

Kamakailan lang ay inamin ni AJ na si Aljur ang tinutukoy niyang manliligaw niya.

Nito lamang Hulyo, kinumpirma ni Robin na hiwalay na ang anak niyang si Kylie at si Aljur. Inamin din ni Robin na third party ang dahilan ng hiwalayan.

Matatandaang, Agosto nang kumpirmahin ni AJ na hiwalay na sila ng dating "Pinoy Big Brother" housemate na si Axel Torres.



Noong nakaraang linggo, sa kabila ng isyung nag-uugnay kay Abrenica sa iba't ibang babae, sinabi ni Kylie na napagkasunduan nila ni Aljur na maari silang lumabas o makipag-date sa iba.

“Guys, there is no issue. We separated April pa and we have already mutually agreed to date other people. Please stop dragging other parties into this,” ani Kylie sa Twitter.

Matatandaang ikinasal sina Abrenica at Kylie noong Disyembre 2018 at mayroon silang dalawang anak na sina Axl Romeo at Alas Joaquin.

