Pinoy, ikinuwento ang pagiging bahagi ng 'Squid Game'

MAYNILA -- Ibinahagi ng South Korea-based Filipino actor na si Christian Lagahit ang isa sa hindi niya makakalimutang sandali sa pagiging parte niya ng sikat na serye na "Squid Game."

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo" nitong Biyernes, ikinuwento ni Lagahit kung paanong nagbigay-inspirasyon sa kanya ang naging pag-uusap nila ng isa sa mga bida ng serye na si Park Hae-soo para magampanan niya nang mahusay ang kanyang karakter bilang si Player 276.

Lumabas ang karakter ni Lagahit sa episode 4 ng serye.

"Medyo awkward po ako ng first two days ko. Kasi ang alam ko lang po talaga ay three days lang 'yung character ko. So nagulat lang po ako ng first two days, nandoon na, 'yung na-starstruck ka. Parang hesitant ka to approach them, kasi bago ka sa set... But then sila na po mismo 'yung lumalapit," aniya.

Pag-alala ni Lagahit: "Like si Park Hae-soo, na-notice niya ako na medyo awkward ako sa set kasi literal na parang dumidistansiya ako sa kanila. Sila na mismo ang nag-approach... Sinabihan niya ako na, 'Don't feel alone, you are part of this team. Don't think of your role as a small role.'"

"Noong sinabi niya 'yung mga katagang 'yon, parang doon ako na-energize, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na, 'Okay, makiki- mingle ako sa kanila.' And the rest was history."

Sa panayam, inamin ni Lagahit na hindi ang Player 276 ang kanyang target na karakter.

Aniya, nabigyan siya noon ng pagkakataon na mag-audition para sa karakter ni Ali.

"To be honest, I was given the opportunity to audition for the role of Ali, which is played by my dear friend. Noong 2019, nagkaroon din po ako ng full-length drama, so napabilang ako as one of the cast. From there, siguro nakitaan nila ng potential," aniya.

"Then umuwi kasi ako ng 2020, so parang nagkaroon ng things to do with the schedules. So pagbalik ko ng Korea after my break sa Philippines, parang naibigay na 'yung role sa iba. Then sabi ko, okay lang. Halfway ng last year, tumawag sa akin ang manager ko, parang sinasabi niya 'yung production bibigyan ka ng special appearance o special role, then 'yun na nga po ang Player 276," paliwanag ng Pinoy na aktor.

Taong 2015 nang magtungo si Lagahit sa South Korea kung saan nakasama niya ang kanyang ina.

Nagsimula siyang mag-backing actor noong 2016. Noong 2017, nagsimula na siyang magtungo sa mga casting call at audition. Sa taong din 'yon ay naging parte siya ng South Korean film na "The Negotiation" na pinagbibidahan nina Hyun Bin at Son Ye-jin.

Matapos noon ay nagtuloy-tuloy na ang karera niya sa pag-arte sa South Korea.

Maliban sa pagiging aktor, isa ngayong data analyst si Lagahit at presidente ng isang Filipino community sa South Korea.

Ngayong Biyernes, ipagdiriwang ni Lagahit ang kanyang kaarawan.