Dennis Padilla, pangarap na makatrabaho ang anak na si Julia Barretto

MAYNILA -- Aminado ang aktor na si Dennis Padilla na pangarap niyang makasama sa isang proyekto ang anak na si Julia Barretto.

Si Julia ay isa sa tatlong anak ni Dennis sa aktres na si Marjorie Barretto.



"Alam mo dream ko 'yun. Kasi halos lahat ng bida na babae naging anak ko na. Naging anak ko na si Toni Gonzaga, naging anak ko na si Sarah Geronimo, naging anak ko na si Erich Gonzales, naging anak ko na si Kathryn (Bernardo), sino pa ba? Lahat na halos ng lead actress naging anak ko na,” ani Dennis sa panayam ng PUSH.

“Yung tunay na anak ko na lang hindi ko nagiging anak sa isang movie or sa isang teleserye. So dahil nasa Viva na kami pareho, the chances are bigger. Masaya ‘yun. I believe aabangan nila ‘yun dahil tunay na magtatay, lalabas din sa project,” dagdag ni Dennis.

Si Dennis at Julia ay pareho na ngayong nasa pangangalaga ng Viva Artist Agency.

Nitong Martes ay inanunsiyo mismo nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang muli nilang pagsasama sa isang proyekto, ang "The House Arrest of Us" kung saan isa sa mga kasamang aktor si Dennis.

Ang "The House Arrest of Us" ay isang romantic-family digital movie series na hinati sa 13 parts.