'The House Arrest of Us': Bagong proyekto ng KathNiel

MAYNILA — May espesyal na announcement sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla matapos kumalat sa social media ang ilang photos na patungkol sa "pagpapakasal."

Nitong mga nakaraang araw, nabulabog ang KathNiel fandom sa mga photo na in-upload ng mga taong malalapit sa pares gaya ng wedding gown at wedding invitation.

Sinagot ng dalawa kung ikakasal na ba sila.

"We're getting married... sa pinakabagong handog sa ating lahat ng Star Cinema sa digital movie series na "The House Arrest of Us."

Anila, hindi ito sequel sa blockbuster movie nila na "The Hows of Us."

"It's not a sequel, basically hindi siya connected... It's a family series, nandu'n din 'yung romance, halo-halo siya pero it’s not related," ani Bernardo.

Ito ang first project ng dalawa under the new normal, na aminadong challenging para sa buong team.

Ang "The House Arrest of Us" ay isang romantic-family digital movie series na hinati sa 13 parts.

Ito ay tungkol sa dalawang tao na na-lockdown sa iisang bahay kasama ang kani-kanilang pamilya.

Kasama din sa cast sina Gardo Verzosa, Ruffa Guttierez, Herbert Bautista, at iba pa.

"Kaya namin ginawa ito, dahil gusto naming bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Sa panahon ngayon na maraming binibigay na pagsubok at problema, gusto natin magbigay ng ngiti," sabi naman ni Padilla.

Puwede mapanood ang series sa ktx.ph o sa iWant-TFC.

Mapapanood ang "The House Arrest of Us" simula Oktubre 24 sa KTX, at Oktubre 25 sa iWant-TFC.