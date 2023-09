'Fractured,' napapanahon ayon sa mga bidang bituin

MAYNILA -- Kakaibang istorya ang hatid ng seryeng "Fractured" na pinagbibidahan nina Seth Fedelin at Francine Diaz.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ibinahagi ng mga aktor sa serye na sina Jeremiah Lisbo, Kaori Oinuma, Sean Tristan, Raven Rigor kung tungkol nga ba saan ang "Fractured" na nagsimula nang ipalabas sa iWant app at sa YouTube channel ng iWantTFC.

"Patungkol po ito sa mga kabataan na hinahangad na maging influencers. Sila ay nag-aaral din. Thriller, suspense and horror po," ani Lisbo.

"Sa kagustuhan nila na maging influencers, hindi nila alam na minsan nakakasakit na sila ng ibang tao. 'Yun ang bubog ng bawat isa sa amin," dagdag ni Oinuma.

"Group of influencers na pumunta sa isang island na in-invite kami and may mga nangyayaring things sa island na 'yon na hindi namin in-expect. Every character ay iba-iba po sila ng personality," ani Tristan.

Para kay Rigor, napapanahon ang istorya ng "Fractured."

"'Yung 'Fractured' po very interesting ang story niya na sobrang timely niya. Maraming tao siguro na gusto maging influencers at some point in their lives, ang daming gusto maka-influence ng tao at iba-iba ang reasons nila," ani Raven.

Kabilang din sa "Fractured" sina Daniela Stranner, Jennica Garcia, Mylene Dizon at KaladKaren.