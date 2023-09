Jamie Rivera, nagdiwang ng ika-35 taon sa showbiz

MAYNILA -- Ipinagdiwang ng mang-aawit na si Jamie Rivera ang ika-35 taon niya sa show business sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"Nagpapasalamat ako, of course, sa Panginoon... dahil the Lord sent me the right people in my 35 years. Inalagaan Niya ako. Pinadala Niya lahat -- 'yung mga manager ko na nag-alaga sa akin, 'yung mga kaibigan ko na tumulong sa akin, 'yung mga recording company na sumuporta sa career ko, mga naniniwala sa akin. So maraming salamat Lord because you sent me the right people in those 35 years," ani Rivera.

Bago makilala sa showbiz, naging miyembro si Rivera ng Metropolitan Theater Chorus noong dekada '80.

"Pagkatapos noon sabi ko parang ayaw ko sa choir, parang gusto ko ako 'yung nasa spotlight... Pero hindi ko sinasabi na nagsisisi ako roon, gusto ko lang mag-move on as a soloist. Pero nagpapasalamaat ako sa Metropolitan Theater dahil na-enhance 'yung boses ko, doon ko narinig na 'ay may boses pala ako,'" ani Rivera.

Noong 1985, sumali si Rivera sa isang singing contest kung saan siya nadiskubre.

"After ng Metropolitan Theater, I joined the Musicmate Girls. Contest 'yon. ... Kukuha sila ng five winners, singing and personality contest. Tapos nanalo naman ako. Na-discover ako ng Network Entertainment with sina Tito Fritz Infante. ... From there I moved to Tita Dulce Lucban, mommy ni Pops (Fernandez) sa DSL. From DSL pinakilala na nila ako sa OctoArts sina Tita Aster Amoyo, sina Tita Aster inalagaan ako. ... Doon na nag-start career ko," ani Rivera.

Naging parte rin ng musical na "Miss Saigon" noon si Rivera.

Matapos niya ito gawin, nag-asawa at nagkaroon ng anak si Rivera na hindi nagtagal ay nakilala bilang "Inspirational Diva."

"Nung bata ka, gusto mo loves songs. So ang inspiration mo doon ay 'yung sweetheart mo that time, 'yung mga ganun. Tapos as you go along nag-'Miss Saigon' ako, siyempre ang gusto kong isulat naman ay 'yung mga Broadway songs. After that, when I went back, nag-asawa ako of course ang inspiration ko na siyempre ang asawa ko na at anak ko. Later on naging inspirational singer ako, so it's about God. So marami akong naging inspiration sa development ng career ko," kuwento ni Rivera.

Sa "Miss Saigon," nakilala ni Rivera ang kanyang mabuting mga kaibigan tulad nina Jenine Desiderio at Pinky Amador, na sorpresang dumating sa studio ng "Magandang Buhay."

Naging sorprera rin para kay Rivera ang pagdating ni Imogen na nakasama ni Rivera sa awiting "3 In 1" at Angela Ken na ginawan niya ng awitin.

Ilan sa mga awitin ni Rivera ang “Hiram sa Diyos” at “Jubilee Song." Siya rin ang nasa likod ng theme song para sa naging pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong 2015 na “We Are All God's Children.”

Kilala rin si Rivera sa mga love song tulad ng “I’ve Fallen For You,” “Pangarap Ka Na Lang Ba,” at “Hey It’s Me.”