MAYNILA – Naging totoo ang aktres na si Alessandra de Rossi sa tunay na dahilan kung bakit ito huminto sa pag-aaral at ituloy ang pag-aartista.

Sa vlog ng kaibigan nitong si Camille Prats, natanong si De Rossi kung kailan nito napagtanto na para talaga siya sa showbiz.

Tapat na sinabi ng aktres na siya mismo ang umayaw sa pag-aaral at nagpumilit sa kaniyang nanay na mag-focus na lamang sa pag-aartista.

“Noong nandiri ako sa school. Ayoko na mag-aral. ‘Mama, ayoko na mag-aral. Gusto ko na lang mag-artista,’” saad ni De Rossi.

Umiiyak umano ang kaniyang ina na pinipilit siyang tapusin ang pag-aaral lalo pa’t nagtapos ito na Cum Laude noong siya ay nag-aaral. Ngunit hindi talaga ito napilit na bumalik sa paaralan.

“Kasi nga ayoko na mag-aral, ‘yun talaga yung totoong reason. Napagod ako. Ayoko nito. ‘Mommy, gagawin ko ang lahat,’” pag-alala pa ng aktres.

Binalaan din umano siya ng ina na pagsisisihan niya na hindi tinapos ang pag-aaral na inamin ni De Rossi naramdaman niya ng ilang beses na.

Ayon sa kaniya, naunawaan niya ang kahalagahan ng edukasyon nang tumama ang pandemya at nahinto ang mga trabaho niya sa showbiz.

“True enough may ganun pagsisisi. Sometimes lalo na nung pandemic yung mare-realize mo totoo ata yung sinasabi na get a real job kasi hindi pang frontliner yung trabaho ko,” ani ni De Rossi.

Sinubukan niya umanong maghanap ng online courses ngunit na-overwhelm ito sa dami ng pwedeng kuhanin.

“Sabi ko Google na lang natin yung how to be beautiful because when you're pretty the world is nicer to you,” pabirong hirit ng aktres.

Matapos ang pamamahinga sa showbiz dahil sa pandemya, magbabalik sa pag-arte si De Rossi.

Nakatakdang siyang makipagtambal kay JM de Guzman sa isang proyekto. Hindi ito ang unang beses na magkakatrabaho ang dalawa dahil nagkasama na sila sa isang pelikula noong 2019.



