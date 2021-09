Tuluyan nang idinemanda ng singer at komedyanteng si K Brosas ang contractor ng kaniyang pangarap na bahay matapos siyang pagtaguan umano nang mabayaran na ng halos P7 milyong.

Sa Instagram, ikinuwento ni Brosas na may kinontrata ito ilang taon na ang nakakaraan upang gawin ang kaniyang bahay dahil ayaw na nitong magbayad ng mahal na renta sa isang townhouse o condominium unit.

“Isipin nyo nga naman, sa ilang taong pagaartista ko, ngayon pa lang ako nagpapagawa ng sariling bahay,” ani Brosas sa caption.

Ngunit nang mabayaran ang nasabing contractor, inabandona na umano nito ang ginagawang bahay ng komedyante.

“Nakakalungkot lang na kahit malaking pera na ang nabigay ko at kung tutuusin tapos ko na ang pagbabayad sa buong halaga, mahigit kumulang 7 milyon.. inabandona pa ng pinagkatiwalaan ko ang nasabing bahay,” pahayag ni Brosas.

“Maiintidihan nyo naman siguro ako na pinaghirapan ko yung pera na galing sa dugo, pawis at kakulangan ng tulog. Wala e, kelangan nating mangarap.”

Paglalahad pa nito, makailang ulit siyang nakiusap at umiyak ngunit wala aniyang nangyari. Ito rin ang dahilan kung bakit ilang beses din siyang inatake ng anxiety dahil sa stress.

“Masaya ako lagi sa trabaho ko pero lingid sa kaalaman ng iba pag hindi naka harap sa camera, grabe ang bigat at depression ko dahil sa pangarap kong bahay na para din sa anak ko,” saad ni Brosas.

Ito ang naging mitsa kung bakit minarapat ng performer na maghain na ng reklamo sa nasabing contractor kasama ang kaniyang mga abogado at testigo.

“Naniniwala pa din ako sa justice system natin. I hope justice will be served at the end of the day,” pahabol niya.

