K Brosas, bumuwelta sa hirit ng basher

MAYNILA -- Hindi pinalagpas ng komedyanteng si K Brosas ang isang netizen na nagbigay ng komento matapos niyang ibahagi sa social media na nabakunahan na siya kontra COVID-19.

Sa Instagram, ibinahagi ni Brosas ang kanyang retrato kung saan kitang tumanggap na siya ng bakunana na gawa sa China.

Sa comment section ng kanyang post, isang netizen ang nagsabi kay Brosas kung hindi man lang ba siya magpapasalamat sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil nabakunahan na siya.

"Wala bang salamat Duterte dyan?" komento ng netizen.

Naging direkta naman ang sagot ni Brosas sa hirit ng netizen.

"Salamat at nagbabayad ako ng tax ko so thanks to myself hehe.. wish ko sana all may vaccine na, bow. Kung wala pa kayo, magtanong sa dapat tanungin kc libre ito (dapat lang)," ani Brosas.

Tila nakakuha rin ng kakampi si Brosas mula sa iba pang netizens na sumang-ayon sa kanyang komento.

"Correction ang mga vaccine na dumating sa bansa puro mga donation! Instead na magpasalamat kay kay Digs dapat tanungin mo kung ano ang nangyari sa perang inutang niya para sa COVID-19!" ayon sa isang netizen.

"Kaya nga. Yung mga vaccine na dumating puro donation yan. Pero ang laki ng utang ng Pinas di mo nman (alam) kung saan napunta ang pera," dagdag ng isa pang netizen.

Isa si Brosas sa mga personalidad na malakas ang loob na magsalita at magsabi ng kanyang saloobin hinggil sa kasalukuyang administrasyon.