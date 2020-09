JC Alcantara at Jane de Leon, nagkarelasyon nga ba?

MANILA -- "Hindi na." Ito ang naging sagot ng aktor na si JC Alcantara sa biglaang tanong ni Yam Concepcion kung sila pa rin ba ng aktres na si Jane de Leon.

Sa "We Rise Together" kung saan isa sa co-host si Alcantara, hindi nito naitago ang pagkabigla nang tanungin siya ni Concepcion kung sila pa rin ba ni de Leon.

Nagkasama ang tatlo sa seryeng "Halik."

"JC, grabe na-miss na kita. Kayo pa rin ba ni Jane de Leon? Ay!" tanong ni Concepcion kay Alcantara na hindi naitago ang pagkabigla.

Nang muling itanong ng "We Rise Together" host na si Jhai Ho ang si Alcantara kung naging sila nga ba ni de Leon, sagot ng aktor. "No. Hindi na po. No po. No po."

"Masaya na ako, Ate Yam. Masaya na ako sa kung ano ang nararating ko ngayon. Blessed ako sa ibinibigay sa aking project ng Rise kaya focus muna ako sa work ko ngayon," dagdag na hirit ni Alcantara na nakilala sa pagbida niya sa boy love (BL) series na "Hello Stranger" kasama si Tony Labrusca.

Kamakailan lang ay ikinalungkot ni de Leon ang balitang hindi na muna matutuloy ang inaabangang pelikula ng Star Cinema na "Darna" kung saan siya ang bida.

Panoorin ang video sa markang 25:28 hanggang 27:46.

