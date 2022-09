MAYNILA -- Hindi naiwasan ng aktres na si Julia Barretto ang magbigay reaksiyon sa balitang nag-uugnay ngayon sa dati niyang nobyo na si Joshua Garcia at sa content creator na si Bella Racelis.

Sa Maritest segment of "Tropang LOL" nitong Huwebes, tama ang sagot ni Barretto sa tanong kung "sinong sikat na aktor ang nali-link ngayon sa YouTube content creator na si Bella Racelis -- dahil sa madalas i-like ni aktor ang mga post ni girl?"

Actress Julia Barretto. Screen grab: YouTube/Tropang LOL

Matapos kumpirmahin ng host ng show na si Matteo Guidicelli na tama ang sagot ni Barretto, hindi na rin naiwasan ng aktres ang magbigay reaksiyon nang ipakita ang nag-viral na mga retrato nina Garcia at Racelis.

"Oh that's nice, that's nice. Good for the both of them," ani Barretto. "That's good. That's good. Masaya tayo."

Nang matanong kung aprubado niya ang dalawa, sagot ni Barretto: "Approved, approved. Kung saan ang happiness doon tayo."

Bago pa man sagutin ang tanong tungkol kay Garcia, una nang iginiit ni Barretto na hindi siya sensitibo kung mabanggit man ang pangalang Joshua.

"Hindi ako sensitive. Iko-correct ko lang ha. ... Eh kasi siyempre dapat 'pag past ile-let go mo 'yan with grace and with gratefulness. So kapag binabalikan mo 'yan dapat walang bitterness. At saka dapat magkakaibigan lang. Kung saan siya masaya, doon tayo masaya," ani Barretto.



Usap-usapan ngyon kung may namumuo nga bang pag-iibigan kina Garcia at Racelis matapos na ibahagi ng aktor ang mga retrato at video ng huli sa kanyang isa pang account sa Instagram.

Sa ngayon ay wala pang diretsang kumpirmasyon mula kay Garcia at Racelis kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon.

Matatandaang si Barretto ang huling nakarelasyon ni Garcia na ngayon ay bidang aktor ng seryeng "Mars Ravelo's Darna," samantalang bida naman si Barretto ng pelikulang "Expensive Candy" kasama si Carlo Aquino.

