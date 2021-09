MAYNILA -- Aminado ang aktres na si Barbie Imperial na nailang siya sa ginawang daring scenes kasama ang aktor na si Jerome Ponce para sa "Click Like, Share."

Ang dalawa ay bida sa "I Found," ang pangalawang episode sa second season ng orihinal na drama anthology ng iWantTFC.



Iikot ang kuwento sa dalawang matalik na magkaibigan na nasira ang relasyon dahil sa isang dating app.

"Ipapakita roon sa episode na 'yon kung ano ang mga puwedeng mangyari kapag nasobrahan ka sa dating app at kung ano 'yung consequences ng mga maling gagawin mo sa dating app," ani Imperial sa "Inside News" ng Star Magic.

Pag-amin ni Imperial, nailang siya sa ginawang bed scenes kasama si Ponce dahil magkaibigan sila.

"Kasi magkaibigan talaga kami. As in close talaga kami. Makikita naman sa trailer, 'yung may bed scenes ganyan. Parang nakakailang lang kapag kaibigan mo, kapag tropa mo 'yung kaganoon mo. Parang kaming dalawa, nakakailang din talaga, sa totoo lang talaga," ani Imperial.

Ayon kay Imperial, nagandahan siya sa istorya kaya tinanggap niya ang proyekto.

"Noong pinitch siya sa akin ang wild ng story. Ang ganda kasi ng story. Ang ganda ng pagkasulat. At higit sa lahat na-excite talaga ako na si Direk Manny Palo 'yung director. Ang tagal ko na po siyang gustong makatrabaho. Siya 'yung director para sa akin na isang araw ko lang siyang nakasama, nakatrabaho, pero ang dami kong natutunan sa isang buong araw," ani Imperial.

"So isa rin yung 'Click, Like, Share' na episode namin na isa sa pinakagusto kong trabaho na ginawa ko. Kasi parang first time ko pumunta sa isang taping na grabe ang kaba ko. Sobrang kinakabahan ako. Parang napi-pressure ako kay Direk Manny Palo, kasi siyempre ang galing niya, parang gusto ko ring mag-make ng mark na hindi ako hassle katrabaho. Okay 'yung taping day namin na 'yon, masaya," ani Imperial.

Ngayong Setyembre 3 ay magsisimula na ang ikalawang season ng "Clike, Like, Share" sa iWantTFC app tuwing Biyernes, alas otso ng gabi.

Maliban kina Imperial at Ponce, bibida rin sa Season 2 sina Maymay Entrata, Tony Labrusca, at Janella Salvador.

Solid ang love life

Samantala, maliban sa trabaho ay masaya rin si Imperial sa kanyang buhay pag-ibig.

Si Imperial ang nobya ngayon ng aktor na si Diego Loyzaga.

Ayon kay Imperial, "solid" ang relasyon nila ni Loyzaga na kadalasan ay ka-video call niya kapag may trabaho sila.

"Pero ngayon naman, wala akong taping ngayon, next month pa. Madalas naman kaming magkita," ani Imperial na masaya rin na malapit siya sa mga kapatid ni Diego.

Mga kapatid ni Diego sa ama ang tatlong anak na babae ng aktres na si Sunshine Cruz.

"I think even before pa si Ate Sunshine kasi mommy ko siya sa 'Bagong Umaga' parang ang ganda lang ng timing na kapatid din ni Diego ang mga anak ni Ate Sunshine," ani Imperial.

