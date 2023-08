Ryan Bang gives status update: 'May girlfriend na ako'

Comedian and 'It's Showtime' host Ryan Bang confirmed Tuesday that he is now in a relationship. ABS-CBN.

MANILA — Comedian and "It's Showtime" host Ryan Bang confirmed Tuesday that he is now in a relationship.

"Siyempre, gusto kong sabihin sa aking ‘Showtime’ family, sa harap ninyo, Mommy, Daddy, kayo kuya ko, ate ko, Tyang, may girlfriend na ako," Bang said.

Vice Ganda expressed their joy after Bang shared the news: "Ang saya-saya. Alam mo kahapon, ang sama-sama ng pakiramdam ko ta's nag-text siya sa ’kin, ang saya-saya niya, sabi niya: ‘Mommy, ikaw una kong sasabihan.’ Ta's tinawagan ko siya, umiiyak siya."

"Siyempre, gusto ko ikaw unang makakaalam, Mommy. Sobra kong saya kasi ang tagal kong naging single ta's ngayon … Thank you so much sa support niyo sa pag-ibig ko," Bang replied.

After their celebration, Vice said: "Madlang people, si Ryan Bang may jowa na. Ang tanong, ikaw kaya, when?"

"Alam mo ipagdarasal natin, ‘yang pag-ibig na ‘yan maging pag-ibig habangbuhay hanggang sa kung anumang edad meron kayo, maging 150 years old man kayo, magkasama pa rin kayo," they added.

Bang earlier said he has already saved up and is ready to settle down in the Philippines.

RELATED VIDEO: