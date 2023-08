Ryan Bang: 'I wanna live forever in PH with my Filipina'

Photo from Star Magic's Instagram account.

MANILA — Comedian and "It's Showtime" host Ryan Bang wants to stay in the Philippines for good and to give back to Filipinos.

"I wanna live forever here in the Philippines with my Filipina," he said in an interview with Boy Abunda.

"Dito ako lumaki eh, dito ako mamamatay. Habangbuhay ako rito, kasi mahal (na) mahal ko (ang) Pilipinas. Nagpe-pray ako kay Lord na 'gamitin Niyo po ako' dati kasi gusto ko magpasaya ng Pilipino. Ngayon gusto ko, maraming-maraming Pilipino yumaman dahil sa'kin," he said.

"Magbibigay ng trabaho, hindi lang trabaho, gusto ko 'pag may chance, basta maraming yumaman dahil sa 'kin kasi binibigyan nila ako ng pagmamahal. 'Yun ang ibabawi ko sa mga kababayan nating mga Pilipino," he added.

While poking fun at his love life, Bang said he has already saved up and is ready to settle down.

"Naka-ipon na ako. Bata pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko, mag-ipon ka," he said.

